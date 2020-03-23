房價所得比低才敢生子 一張表顯示新竹縣市最敢生

近年少子化現象日趨嚴峻，根據內政部今年2月份最新的統計數據顯示，全台各縣市六歲以下幼兒占比，名列前茅的兩個縣市都非資源豐沛的直轄市，而是新竹市高達7.8%，其次為新竹縣7.3%，第三名桃園市7.1%，則是六都之最，而第四和五名分別是台中和台北。

觀察前三名的房價所得比，都低於全國平均的8.47倍，顯示購屋成家壓力相對小，尤其新竹縣市房價遠低於雙北，又受惠於竹科園區產業發展，吸引高科技人才落地生根，高薪產業支撐，讓新竹人生得起也養得起。

受惠青壯年的人口紅利，帶動住宅剛性需求。台灣房屋竹科直營店店長王瑞松表示，近年竹科人偏好購屋區域為關埔和介壽兩大重劃區，介壽重劃區因離竹科較近，單價也略高新成屋約在34~36萬左右。

而關埔重劃區中有好市多新興商圈，綜合性機能完整，加上有雙語教學的關埔國小，王瑞松指出，十年內新屋單價約在28~32萬之間，總價約1000萬元內，兩房三房產品選擇性多，吸引年輕夫妻成家。

除了新竹縣市外，桃園市是北台灣房價最親民，近年重大建設多，福利也是六都之冠，很適合小資族成家;台中雖然房價所得比略高於全台平均，但是平均房價二字頭，氣候和地理位置都適中，成為中台灣居民的就業成家首選。

值得一提的是，台北市的生育補助一胎兩萬，比新竹縣市都還高，幼兒人口比例仍排第五名張旭嵐指出，台北市福利好學區佳，吸引不少來自新北的寄戶籍黑數，但真正讓夫妻想生又敢生，除了縣市福利好，房價所得比低更是關鍵因素。