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遠百加碼投資 竹北新世紀購物中心上樑

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
遠東竹北新世紀購物中心上樑今由遠百總經理徐雪芳、遠東巨城購物中心董事長李靜芳等以簡單隆重的儀式舉行。（照片提供：遠百）
遠東竹北新世紀購物中心上樑今由遠百總經理徐雪芳、遠東巨城購物中心董事長李靜芳等以簡單隆重的儀式舉行。（照片提供：遠百）

遠百（2903）旗下遠東竹北新世紀購物中心新建工程今（23）日舉行上樑儀式，遠百表示，遠東竹北新世紀購物中心基地面積約6,100坪，總樓地板面積約4.3萬坪，於106年6月22日動土，是一棟地上10層、地下4層，具客家山城圓樓特色的綠建築，並規畫有空中花園，商場採複合式經營，結合百貨、超市、餐飲、休閒等多功能設計，並在1樓保留相當的建築面積做為公益空間。

遠東竹北新世紀購物中心為新竹縣首座百貨商場，縣府希望藉由BOT模式引進民間資金，活絡當地產業並帶動商機。不過，原預訂在今年啟用的停車場，因興建期間歷經缺工、天候等問題影響施作，在極盡全力趕工下，現又面臨新冠肺炎疫情蔓延，工程期程及設備廠商皆受到衝擊且影響層面日益擴大，但遠百表示，仍將盡全力排除困難，協調上下游廠商讓工程順利進行。

竹北新世紀購物中心位於莊敬路、近光明六路，鄰近新竹科學園區，目前竹北市總人口數已達19.4萬是新竹縣全區之冠。遠百表示，看好此區域的消費潛力，也希望透過在地展店，為桃竹苗居民提供一座大型的、多功能的購物休閒商場，提升當地民眾的生活品質也促進地方就業及經濟發展。

遠百 疫情

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