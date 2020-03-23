小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

台灣本土知名連鎖批發店家「小北百貨」，店內商品從五金、生活用品到各種食品飲料通通一應俱全，加上物美價廉和24小時全年無休的營業模式，在競爭激烈的賣場市場脫穎而出，從南部的創始店到現在全台分布已高達好幾百家。昨（22）日一名網友就在PTT上PO文提到，自己每次去小北百貨購物時都會發現，每間店的面積都相當大，所以他認為租金想必很貴，再加上商品種類多元，管理起來也很不容易，每間店都需要足夠高的營業額才有辦法生存，於是原PO就好奇詢問廣大網友「小北百貨為何可以存活還擴大規模？」

原PO在文中表示，他認為小北百貨可以說是傳統百貨行的升級版，幾乎想像得到的東西都有在賣，經過長期觀察他發現，小北百貨幾乎每間分店的面積都很大，所以租金想必不便宜，那麼多的商品管理起來也不簡單，更何況他們是通路商也會擔心存貨過多的問題，而這樣算下來，單位利潤可以說也不是那麼高，但營運成本不算低，需要足夠的營業額才能支撐營運，這就讓原PO忍不住問道「小北百貨為何可以撐得下去還有辦法擴張？」

PO文一出後，隨即引來專業網友分析，「這種小型量販店都是賣東西再抽成，庫存壓力不在他們那」、「有規模光收上架費就飽了」、「貴應該是貴在人事成本跟電費，因為畢竟是24小時的，但應該是不會有存貨過多的問題」、「有統倉向製造商壓低成本，有抓到需求就有獲利，畢竟還是有一定的客群」、「五金的利潤很高的根本不用擔心」、「五金類的毛利超級高，進價3.40，可以賣到接近200」。

更有其他網友分享小北百貨為何能屹立不搖的關鍵，「小北百貨真的很方便，而且東西不貴，半夜想要買什麼都有得買」、「就很方便買，24小時就是猛」、「現在台灣已經很少有賣場是營業24小時了，所以當然能殺出一條血路」、「要買五金到小北真的很方便」、「便宜方便，而且真的有很多神奇的寶物」。