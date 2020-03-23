快訊

林鄭月娥：25日起 非香港居民不准從機場入境

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情燒全球 KPMG：疫情後產業鏈洗牌才剛開始

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
投資興趣(依產業)。圖／KPMG提供
投資興趣(依產業)。圖／KPMG提供

KPMG今（23）日公布《2020年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，分析未來變動市場下的機會與挑戰，據調查顯示醫療資通訊（Health IT）項目獲30%投資人矚目，至於生技製藥項目中則以細胞及基因治療最獲關注。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞指出，世界各國因應目前COVID-19病毒疫情影響，無論政府或產業皆已加重生技研發及健康產業的投資，近期則以檢驗試劑與醫材產業受益最大，台灣的生醫產業應能積極搭上此一時代潮流。他也表示，在未來疫情結束之後，各國產業鏈洗牌與重整才將剛剛開始。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植認為，醫療資通訊、雲端應用與遠距醫療皆是未來熱門投資商機。

這份調查報告主要分析八產業動態，包括當前狀態、新興趨勢和潛在投資關注領域等，讓投資人可以在日益複雜的醫療照護和生技市場下可評估機遇和挑戰。

八產業包含醫療資通訊(Health IT)、製藥及生技(Pharma & Biotech)、醫療器材(Medical Devices)、行為醫療(Behavioral Health)、居家及安寧照護(Home Health and Hospice)、醫療人士執業(Physicians, Dental and Rehab Practice)、管理性照護(Managed care)及醫療服務體系(Hospital and health systems)。

KPMG表示，調查報告將八產業對投資意向進行強弱分析，發現醫療資通訊(HIT)項目獲30%投資人的矚目，至於生技製藥項目中則以細胞及基因治療最獲關注(24%投資人表示有興趣)，然而新型治療費用的高漲與負擔，則是投資人認為的潛在風險。

寇惠植表示，台灣的醫療生技產業未來仍須以生醫資通訊(BIO-ITC)為發展遠景，台灣生醫與電資產業(如生策會與資通訊大廠)從去年以來更積極加深跨產業整合與跨領域合作的證明，尤其在目前冠狀病毒疫情環境中，更顯現出未來發展之無限商機。

生技產業 資通訊 疫情

延伸閱讀

網球／約克維奇、費德勒 社群推廣防疫

威潤與友達簽署合作備忘錄 攜手攻車用市場

不出國有獎金！歐美疫情爆炸 外商好怕

疫情苦了誰？KPMG：購物中心、百貨衝擊大

相關新聞

晶華跟進自救！董監事不領去年酬勞、高階主管減薪30%

繼雄獅（2731）上周宣布全體董事不領取2019年酬勞、齊心自救抗疫後，觀光業另一龍頭企業晶華（2707）也在今日召開的...

遠百加碼投資 竹北新世紀購物中心上樑

遠百（2903）旗下遠東竹北新世紀購物中心新建工程今（23）日舉行上樑儀式，遠百表示，遠東竹北新世紀購物中心基地面積約6...

中鋼提前投資環保更新工程94億餘元 活絡相關產業

中鋼董事會通過投資94.287億元，進行「煉焦爐及CDQ(乾式淬火)建造第一期工程」，主要目的是設備更新、改善環保，以加...

中鋼：新任生產副總由中碳董事長羅文驥升任

中鋼董事會通過，生產部門副總經理常致泰將於2020年3月31日屆齡退休，遺缺由前生產部門助理副總經理、現任中碳董事長羅文...

中鋼董事會通過 配發現金股利0.5元

中鋼公司今（23）日第17屆董事會第6次會議，建議2019年度分配特別股股東股息每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金...

新冠疫情燒全球 KPMG：疫情後產業鏈洗牌才剛開始

KPMG今（23）日公布《2020年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，分析未來變動市場下的機會與挑戰，據調查...

台北國際智慧機械暨智慧製造展 延到9月展出

受新冠肺炎疫情影響，台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo），延期到9月9日至12日展出，預計與其他兩展同期展出，共...

合一生技24日法說會 聚焦新藥進展

中天生技集團旗下合一生技，2月25日公告與國際藥廠簽訂400萬美元議約金，吸引市場目光。合一24日將召開法人說明會，由中...

在地心產業／專注粉末冶金15年 逵展打開國際市場

苗栗縣是國內粉末冶金重鎮，上、中、下游形成產業群聚效應。苗栗縣竹南鎮的逵展企業有限公司董事長洪金輝，他從一開始從事塑膠射...

創業之星／曾正忠：加速器計畫 助攻新創

台灣創業者近年持續成長，新創團隊逐漸嶄露頭角，但創業容易、維持卻有一定難度。台大創意創業中心（台大創創中心）執行長曾正忠表示，台大創創中心近年主打「企業垂直加速器」，攜手尋找外部創新成長動能與數位轉型的企業，齊心協助新創有機會在實際產業場域驗證自己的產品或商業模式，推動新創持續成長。

中鋼抗疫 百億工程將啟動

中鋼抗疫，攘外安內雙管齊下。安內方面，中鋼今（23）日將召開董事會，預期討論「提前推動近100億元環保工程」案，藉由擴大內需刺激產業鏈活絡；攘外部分，由業務副總劉敏雄領軍，傾聽用戶心聲，力求殲滅低價進口鋼材，以免國內鋼鐵市場秩序受到破壞，獲得下游力挺。

旅館業找出口 搶防疫商機

為因應即將湧現台灣留學生返台潮，全台九縣市旅館挺防疫、迎商機。台北市政府昨（22）日宣布第四家防疫旅館上線，台北市總房數達到近200間；新北市居家檢疫量為各縣市之冠，市長侯友宜昨透露，將提供共高達70家防疫旅館、638間房供應量。

熱門新聞

殖利率價值浮現 0056規模破500億元

王定宇：3月底大量工廠停工恐有台商回台潮

明起禁止轉機 陸生：價格差很大 航空業：雪上加霜

中鋼抗疫 百億工程將啟動

宅經濟火熱 平板爆斷貨危機

鴻海大陸廠區復產 提前達標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。