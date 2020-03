新冠疫情燒全球 KPMG：疫情後產業鏈洗牌才剛開始

KPMG今(23)日公布《2020年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告,分析未來變動市場下的機會與挑戰,據調查顯示醫療資通訊(Health IT)項目獲30%投資人矚目,至於生技製藥項目中則以細胞及基因治療最獲關注。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞指出,世界各國因應目前COVID-19病毒疫情影響,無論政府或產業皆已加重生技研發及健康產業的投資,近期則以檢驗試劑與醫材產業受益最大,台灣的生醫產業應能積極搭上此一時代潮流。他也表示,在未來疫情結束之後,各國產業鏈洗牌與重整才將剛剛開始。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植認為,醫療資通訊、雲端應用與遠距醫療皆是未來熱門投資商機。

這份調查報告主要分析八產業動態,包括當前狀態、新興趨勢和潛在投資關注領域等,讓投資人可以在日益複雜的醫療照護和生技市場下可評估機遇和挑戰。

八產業包含醫療資通訊(Health IT)、製藥及生技(Pharma & Biotech)、醫療器材(Medical Devices)、行為醫療(Behavioral Health)、居家及安寧照護(Home Health and Hospice)、醫療人士執業(Physicians, Dental and Rehab Practice)、管理性照護(Managed care)及醫療服務體系(Hospital and health systems)。

KPMG表示,調查報告將八產業對投資意向進行強弱分析,發現醫療資通訊(HIT)項目獲30%投資人的矚目,至於生技製藥項目中則以細胞及基因治療最獲關注(24%投資人表示有興趣),然而新型治療費用的高漲與負擔,則是投資人認為的潛在風險。

寇惠植表示,台灣的醫療生技產業未來仍須以生醫資通訊(BIO-ITC)為發展遠景,台灣生醫與電資產業(如生策會與資通訊大廠)從去年以來更積極加深跨產業整合與跨領域合作的證明,尤其在目前冠狀病毒疫情環境中,更顯現出未來發展之無限商機。