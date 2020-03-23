晶華跟進自救！董監事不領去年酬勞、高階主管減薪30%

繼雄獅（2731）上周宣布全體董事不領取2019年酬勞、齊心自救抗疫後，觀光業另一龍頭企業晶華（2707）也在今日召開的董事會中決議監事將不領取2019年酬勞、高階主管也主動減薪30%通過同樣的自救方案，董、人事部則積極規劃「觀光業轉型培訓」課程，集團將以保障全體同仁工作權益為首要目標，齊心協力共度這前所未有的艱難時刻。

晶華表示，在短、中期資金無虞的狀況之下，為維護並回饋股東長期投資的權益，董事會也通過2019年第三、四季的盈餘分配案，每股將發放現金股利3.9206元，連同第一、二季已分配的每股6.1248元，2019年總計每股現金股利為10.0454元。

晶華董事長潘思亮表示，新冠肺炎疫情延燒全球，觀光飯店業受傷慘重，員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，雄獅做出了令人欽佩的表率決定，很感謝晶華董監事們的支持跟進，也感念主管們願意共體時艱，這段期間，會持續優化自身產品面與服務面的競爭力，善盡企業社會責任，讓晶華的戰力保持在最好的狀態，迎接未來的挑戰。

董事會在採取一系列積極自救方案的同時、也呼籲政府正視觀光產業面臨的困境，立刻有效率且準確的給予業界必要的協助。