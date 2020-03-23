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在地心產業／專注粉末冶金15年 逵展打開國際市場

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣報導
逵展企業有限公司董事長洪金輝，出身農家子弟，在粉末冶金加工產業闖出自己一片天。記者劉星君／攝影
逵展企業有限公司董事長洪金輝，出身農家子弟，在粉末冶金加工產業闖出自己一片天。記者劉星君／攝影

苗栗縣是國內粉末冶金重鎮，上、中、下游形成產業群聚效應。苗栗縣竹南鎮的逵展企業有限公司董事長洪金輝，他從一開始從事塑膠射出、玻璃噴砂到15年前投入粉末冶金加工產業，生產的零件緊貼市場需求，精密度高，成功打進國際市場。他說，創業過程，唯有「堅持」，將壓力轉換成正向動力，是支持他一路走來的信念。

粉末冶金是將金屬粉末調配後，裝入模具後擠壓成形，燒結成各種製品，包括汽機車零件、精密機械零件、工具軸承等，應用廣泛，粉末冶金上游產業包括模具機械，下游則有機械加工、表面處理等。

位在竹南鎮的逵展企業有限公司，主要從事粉末冶金零件量產加工，屬於粉末冶金下游產業，董事長洪金輝白手起家，出身農家子弟的他，小時候為幫忙父母親，曾到磚窯廠打工、串聖誕燈泡、勾毛線帽、顧麵攤、冰店等，他從小夢想創業，讓家裡人過得好一點。

創業過程艱辛，他也歷經不同的產業，一開始創業生產塑膠製品，當事業穩定，遇到台灣產業第一次大規模外移，許多大中型企業投資大陸，但他決定留在台灣，之後從事玻璃噴砂，又遇到產業外移，40多歲時，他決定投入粉末冶金加工產業。

洪金輝說，剛開始他也不懂CNC車床，努力自學看書，加上先前機械背景、對圖像概念，慢慢掌握CNC車床核心技術，他認為，學習不難，只要有心，多困難都可以克服。

逵展生產的金屬零件屬精密加工，汽車零件部分，因為良好性能與完美的精密度，順利打開國際市場，外銷市場8成、內銷2成。洪金輝仍持續精進技術，未來還有擴廠計畫。

洪金輝不忘回饋做公益，也擔任苗栗縣中小企業榮譽指導員，他勉勵想創業年輕人，唯有「堅持」，將壓力轉換成正向動力。

創業 苗栗縣

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