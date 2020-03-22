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免進來、我出去！竹市府23日啟動戶外「市民服務站」

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
新竹市政府23日將啟動戶外洽公服務，於市府中庭成立「市民服務站」，市民「免進來、我出去」，由公務同仁於戶外為民服務，減少待在密閉空間的機會。圖／竹市府提供
新竹市政府23日將啟動戶外洽公服務，於市府中庭成立「市民服務站」，市民「免進來、我出去」，由公務同仁於戶外為民服務，減少待在密閉空間的機會。圖／竹市府提供

新竹市政府為提升防疫強度，今（22）日宣布明（23）日將啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」，派專人收取民眾申辦文件，民眾免進入局處辦公室就能遞件，減少待在密閉空間的機會。

新竹市長林智堅強調，為守護市民與市府同仁健康，市府超前部署啟動戶外洽公，用最高規格防堵疫情，也呼籲洽公市民「免進來、我出去」，由公務同仁於戶外為民服務，盼防疫期間提供市民安全、便利服務。

林智堅表示，「寧可白忙一場，也不要派上用場」，面對疫情的發展，必須將防疫工作做到滴水不漏，秉持超前部署的新竹市政府以身作則，守護市府同仁與市民健康。

行政處表示，新竹州廳23日起啟動防疫管制，推動「免進來、我出去」的防疫便民服務，包括戶外洽公與出入口管制兩大措施，戶外洽公方面，結合新竹州廳內的13個局處提供一站式服務，包括包含理商業登記、工廠登記、中小企業及個人便利貸款、電器承裝業、自來水承裝業等各項申請及市府總收文等事項，皆可一站處理，一般民眾只要先在幸福廣場「洽公登記區」量測體溫、填寫資料後，就可以於中庭市民服務站戶外洽公，得到完善的全方位服務。

行政處長黃任瑋表示，戶外「市民服務站」將提供包含一般民眾與公司行號辦理各項例行性申請業務，包含商業登記、工廠登記、中小企業及個人便利貸款、電器承裝業、自來水承裝業等文件與各項申請及市府總收文，各局處將派人自早上8點至下午5點輪值服務站，處理民眾洽公事宜；其他府外局處如社會處、都發處、衛生局等也將嚴格實施民眾量測體溫與出入實名登記等最高標準管制。

行政處黃任瑋處長說，明日也將啟動出入口管制，僅開放市府大廳正門及幸福廣場（中央路）2處出入口，市府員工憑識別證從正門口進出，一般民眾則先在幸福廣場「洽公登記區」量測體溫、實名登記後，再進入市府戶外洽公區。

行政處提醒，進入市府洽公的市民朋友，明日起請從幸福廣場（中央路）入口進入，民眾若需前往局處辦公室或開會，必須有開會通知單等相關文件，或由專人帶領，否則將禁止進入辦公區域。

市民服務站的13個局處包含，民政處、財政處、產業發展處、教育處、工務處、交通處、城市行銷處、地政處、行政處、人事處、主計處、政風處、文化局等，提供一站式服務。行政處並呼籲，民眾可多加利用電話查詢、線上申請等方式獲得所需資訊，減少路途奔波。

新竹市政府23日將啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」，市民「免進來、我出去」，由公務同仁於戶外為民服務，減少待在密閉空間的機會。圖／竹市府提供
新竹市政府23日將啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」，市民「免進來、我出去」，由公務同仁於戶外為民服務，減少待在密閉空間的機會。圖／竹市府提供
新竹市政府23日將啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」，派專人收取民眾申辦文件，民眾免進入局處辦公室就能遞件。圖／竹市府提供
新竹市政府23日將啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」，派專人收取民眾申辦文件，民眾免進入局處辦公室就能遞件。圖／竹市府提供

疫情 林智堅

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