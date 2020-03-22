兒童節連假放電何處去？好山好水0確診 這裡最吸睛

新冠肺炎疫情已漫延全球，產業影響甚鉅，多數國人也取消國外旅遊計劃，花蓮卻因蘇花改通車，自駕的便利性提升、山海環繞的自然環境與戶外行程，相對吸引國內旅遊人潮造訪。

今年的兒童節與清明節同一天，預計將有4天的連假，行駛蘇花改到花蓮出遊，觀光業者預期，將會是國旅熱門的選項之一，為了迎接商機，不少業者推出促銷活動，也做好防疫準備。

遠雄海洋公園表示，因蘇花改通車效應及主題設施全新升級，且園區內多為戶外空間，讓來客數逆勢成長，今年1-2月累計入園人數較去年同期成長近一成，相較其他觀光業影響較少。

海洋公園於兒童連假期間，推出了「兒童免費」優惠方案，於4/2-4/5止，凡12歲(含)以下兒童享入園門票免費，入園只要出示健保卡或戶口名簿影本即可入園，另有好康加碼送，符合免費兒童者，可直接加價800元，升等一年期年票會員，可一整年無限次數暢遊。另外，即日起至5/31止，設籍宜蘭、花蓮、台東或身份證為G、U、V開頭之鄉親，現場購票出示身份證件，也可享490元優惠。

因應疫情期間，海洋公園表示，為確保入園遊客安全，園區特別於入口處增設「紅外線熱顯像儀」作為防疫體溫監控設備，只要體溫過高，園區工作人員即再次額溫測量確認，若體溫高於38度，對發燒遊客再提供口罩，並柔性勸導於醫護室休息; 遊客使用之娃娃車、輪椅及接駁車，使用前均會進行酒精消毒，園區內各室內店點、劇場入口、人流密集處等則提供酒精供遊客消毒，若遊客有需求，亦可向園區索取口罩。

花蓮翰品酒店也表示，好山好水的花蓮地區目前0確診病例，不少人選擇至花蓮旅行呼吸新鮮空氣，至6/30前，也推出防疫自駕省油資住房專案，每房可現折500元，鼓勵民眾自駕行駛蘇花改出遊，飯店並與台泥DAKA園區進行合作。

蘇花改通車後，座落在山海間的台泥和平廠也成了花蓮目前最受矚目的旅遊打卡熱點，台泥在花蓮和平廠打造「DAKA園區」，結合循環經濟與生態教育，開放預約工廠參觀，「DAKA園區」成了旅人們必訪的打卡地標。

兒童節四天連假，花蓮翰品酒店也在館內準備了一系列童樂DIY手作活動，並邀請到台泥和平廠水泥手作工作坊的老師們在兒童節期間前來授課，其中，「水泥工作坊」用雙手的溫度，拌入會呼吸的水泥，替療癒系多肉植物造一個專屬的家；另有「糖霜餅乾手作教學」每日由飯店餐飲部主廚帶領孩子們彩繪出餅乾上獨一無二的圖樣，還能從中體驗手作樂趣。