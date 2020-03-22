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母親節檔期將至！百貨商場拚防疫 設置取貨專區

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東百貨防疫期間，隨著母親節前哨戰「美麗購物節」開跑，在一樓設置交件取貨專區。 圖／遠百提供
遠東百貨防疫期間，隨著母親節前哨戰「美麗購物節」開跑，在一樓設置交件取貨專區。 圖／遠百提供

每年母親節檔期是百貨業上半年重頭戲，不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，百貨業憂心人潮銳減，紛紛推出各式防護措施，包括設置「得來速」專區，顧客可事先打電話向專櫃預約取貨時間，統一在專區面交結帳，要讓顧客安心購物，放心採購。

遠百表示，母親節前哨「美麗購物節」已起跑，目前在1樓廣場設置交件取貨專區，顧客可以事先打電話向專櫃預約取貨時間，統一在專區點交商品、完成結帳，讓顧客在空氣流通的場域安心購物。

設置交件取貨專區的有遠百信義A13、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、高雄大遠百、花蓮等店。除了專區服務外，板橋大遠百、台南大遠百還有搭配顧客預約開車取件，遠百以移動式行動結帳機幫消費者完成結帳，讓母親節採購更加沒有後顧之憂。

統一時代百貨台北店總經理王寶銘也表示，統一時代百貨台北店推出各式防護措施，不僅於大門口及館內定點提供消費者酒精消毒器，包含客廁、手扶梯、電梯、樓面客席、育嬰室等5大消費者接觸區域，嚴格執行定時清潔消毒，更針對人潮最多的美食街加強把關。同時，統一時代百貨強調員工和專櫃人員的健康自主管理，落實安全管理與防護措施。

遠百 統一時代百貨 母親節

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