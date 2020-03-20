21日起入境越南需強制隔離 四人一間集中軍營收容所

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國相繼實施封城、鎖國管制，最新消息指出，越南政府今(20)日下午宣布，自21日凌晨零點起，對於各國入境者要強制執行集中隔離。據了解，南北越各有一間軍營收容所，入境者14天隔離將採4人一間，不收取費用，另也可選擇隔離飯店，14天隔離收取300元美金。

我國外交部17日表示，為維護國人健康及旅遊權益，並配合疫情指揮中心決定，外交部將日本、韓國、越南等20國，連同東歐摩爾多瓦共計21國的旅遊警示調升至「紅色」，建議民眾避免前往，宜儘速離境。

越南政府隨即也採鎖國防疫措施，20日下午公布消息指出，21日凌晨零點起將對各國入境者進行集中隔離；倘若入境人士有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，將立刻送至醫療機構診斷是否為新冠肺炎並隔離。

台商證實指出，越南將採嚴格管制，各國入境者下機後，將一併集中送往南北各一處的軍營收容所，採4人一間進行14天隔離，不需收取任何費用；另外也有隔離飯店的選擇，基本上14天隔離收費美金300元，但仍要按照隔離飯店規定。

此外，越南政府公布消息也指出，自3月18日零時起，外國旅客在入境時須備妥經所在國核發，且經越南政府認可之「未感染COVID-19醫療證明書」。據悉，越方自20日起嚴格執行，已有國人因無該證明書，無法入境越南，搭乘原班機返國。

台商表示，目前有台商滯留台灣，因返越需經14天隔離，因此也呼籲國人，必須審慎評估往返越南的必要性，若無急迫性此時建議不要出國。

來越時倘遇困難，可與駐越南代表處(順化以北)或駐胡志明市辦事處(峴港以南)聯繫：駐越南代表處急難救助電話：【境外】(+84)913-219-986、【境內】0913-219-986。駐胡志明市辦事處急難救助電話：【境外】(+84)903-927-019、【境內】0903-927-019。