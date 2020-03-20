13坪小豪宅二年前2030萬元入手 轉手獲利70萬元

台北市小豪宅身價不墜！大安區高價小豪宅「PARK 259」，在最新揭露不動產交易實價資訊中，交易價格持續亮眼，去年底成交的6樓戶，13.48坪的物件，一坪依舊站穩155.79萬元，穩居去年小豪宅之冠位，且該交易歷次移轉明細顯示，賣方在2017年底以2030萬元購入，轉手竟小幅獲利70萬元。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，購置這類高價小宅的族群，包括有意設籍當地學區的富爸媽，也有公司企業購置當招待所，或是承租給高階外籍主管，而過去房市熱潮亦引起高資產或投資族群注意，看好出租投報和轉手利差，不過近年願意出手這類買小又買貴的產品族群已不多，成交都難再見高價，此筆交易當初入手價碼已不低，轉手還能獲利，社區身價可見一斑。

陳炳辰表示，鄰近捷運東門站的「PARK 259」，擁永康商圈與大安森林公園，地段黃金，其樓高14層，規劃16~27坪，目前平均行情在140萬元左右，為高價位套房產品，該建商以飯店等級物業代管為號召，牌價套房租金價碼最高達15萬，相當考驗市場是否買單。

陳炳辰認為，如今房市緩回溫，這類產品總價不高，若坐落地點加分，還算適合避險投資族群試水溫，如擁黃金學區、居住機能佳，或可做為微型店辦使用，都是置產優勢。另就價格來說，目前一線高價小宅單價多落在130至150萬元，過去買在低於此水準者，眼下以行情價碼出售也容易獲利。

此外，社區知名度高，又不時傳出獲利消息，身價更是易漲難跌，除了「PARK 259」外，像是「新世界」、「EAT」等社區，都算高價小宅市場的抗跌產品。