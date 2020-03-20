誠品站前和捷運店4月起將縮短營業時間 遠百：研擬中

疫情升溫，人潮減少，也讓百貨商場不得不作出縮短營業時間的決定，繼美麗新廣場宣布縮短營業時間後，誠品生活站前店與捷運店將從4月1日起，從原本早10點至晚間10點半，縮短成早上10點半至晚間9點半。其他百貨商場，目前僅遠百表示，正研擬中，但仍不確定實施時間，營業時間將會因地制宜。

誠品生活站前店與捷運店從原本早10點至晚間10點半，縮短成早上10點半至晚間9點半，但早餐專櫃則無變動，仍自早上7點起營業。至於誠品生活其他商場未來是否會跟進縮短，誠品表示，其他店目前無調整，後續若有調整會再更新時間。

而其他百貨商場，包括百貨三雄新光三越、遠東SOGO、微風皆表示，目前沒有縮短營業時間的規劃；遠百則提到，目前研擬中，並計算晚間8點後入館人次和消費金額，將因地制宜實施縮短營業時間，但確切的實施時間則還不確定。