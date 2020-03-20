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防疫造成民眾瘋搶物資 兩款商品買氣更勝衛生紙

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
蝦皮購物觀察民生物資近日銷售，衛生紙需求較上週成長超過2倍，泡麵、拌麵等快煮麵近日需求表現飆出2倍成長，罐頭、米糧也成長高達3倍。圖／蝦皮提供
蝦皮購物觀察民生物資近日銷售，衛生紙需求較上週成長超過2倍，泡麵、拌麵等快煮麵近日需求表現飆出2倍成長，罐頭、米糧也成長高達3倍。圖／蝦皮提供

新冠肺炎疫情升溫，在虛實通路引爆搶貨潮，電商業者有感需求升溫，部分商品還出現過上架「秒殺」的狀況。在這波大採購中，衛生紙成為民眾鎖定的標的，此外，部分電商業者更發現，麵食類商品、罐頭，買氣竟更勝衛生紙。

Yahoo奇摩購物中心今（20）日揭曉十大民生熱銷榜，由於民眾擔心疫情擴大，帶動購買跟補給潮，因此居家防疫備糧在榜單中，搶占達八席，泡麵、拌麵、麵條等麵食商品，榮登熱銷冠軍；其次是保存期限較長的罐頭，衛生紙排在第三。Yahoo旗下Yahoo拍賣3月17日、18日兩天，調理包和泡麵訂單也皆有翻倍成長。

Yahoo進一步分析近期買氣，食品類商品單日業績飆升10倍，泡麵單日業績年成長19倍，又以統一肉燥麵最受歡迎；部分消費者除購買麵條，也會連同罐頭、調理包與覆熱食品一起購入作為配料，連帶罐頭類商品年成長近九倍，覆熱熟食銷量也成長近兩倍。

此外，純水與礦泉水也有顯著成長，其中又以桶裝水H2O Water純水銷量成長2.4倍；相較保存期限較短的鮮乳，保久乳具備較易保存的優點，因此也在此波買氣中搶登上榜。

榜單外的隱藏版黑馬，則是咖啡因愛好者每日必備的心靈糧食「咖啡」，包含咖啡豆、二合一咖啡、罐裝咖啡等對比去年同期銷量成長十倍，其中星巴克STARBUCKS黃金烘焙綜合咖啡豆銷量更成長16.6倍。此外，Yahoo也發現3月18日24小時到貨商品訂單量，單日增加近三成。

松果購物站上，以衛生紙奪得銷量冠軍，短短六小時內銷售超過5萬包，廠商目前積極補貨中；其次是泡麵、麵線、蒟蒻米麵、拌麵相關商品銷量較上周同期成長六成；隨身攜帶折疊口罩收納夾，昨天單日銷量3,000個，周銷量超過近萬個；全自動感應酒精專用殺菌淨手噴霧機，昨天銷量也超過500台，周銷量超過3,000台。除了衛生紙等民生物資，如分裝瓶、尿布、防飛沫面罩等商品，也在曾於短時間內爆出大量。

民眾擔心疫情若進一步擴散，恐得在家長期抗戰，群起瘋搶物資，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物及Yahoo也紛紛對外喊話，表示雖商品熱銷，但平台商品將維持供貨水準，持續正常供應。

網家表示，站上相關商品將持續供應無虞，合作廠商供應鏈亦維持供貨水準，希望社會大眾勿過度驚慌。為因應近期訂單大量湧入，造成短時間的倉儲及物流訂單巨量情況，暫時停止部分商品類別24小時到貨服務。

為讓民眾在防疫期間不用出門採買物資，蝦皮購物呼籲用戶「安心在家上蝦皮」，即日起貼心推出「安心在家，民生用品上蝦皮」活動，精選衛生紙巾、冷凍食品、罐頭泡麵、米麵乾糧、尿布奶粉、抗菌商品等防疫民生物資，指定商品再享滿299元超取免運。

衛生紙

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