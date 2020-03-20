配合防疫 白色恐怖景美紀念園區暫停開放室內空間兩周

為配合新北市政府發布之新北市封閉型場館暫停開放措施，位處新北市新店區之國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，自3月21日起至4月2日將暫停對外開放室內空間服務，並將視後續疫情發展進行調整公告，以配合地方政府區域防疫工作，白色恐怖綠島紀念園區開放時間則維持不變。

暫停開放期間將暫停導覽服務及設施開放（戶外空間除外），原訂於3月21日「多元博物館講堂：AI世代的人權之戰」、3月28日「兒童權利公約頒布30周年特展推廣活動：展場實境解謎遊戲+真人圖書館」延期辦理，已報名者將另作個別通知。

3月25日「台灣手語服務溝通培訓課程」將延後開課；3月28日「請你跟我走一趟→不義遺址空間歷史推廣企劃示範展設計思考工作坊」則取消辦理。