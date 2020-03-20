疫情看不到盡頭 沈方正：台灣已撐過前面 7、8月回溫

「我們已經走了0.2公里，只剩1.4公里就攻頂了。」新冠肺炎疫情延燒，全台各大飯店住房率都跌到谷底，紛紛思考如何推出優惠搶客，但在這個生存關口，老爺酒店集團執行長沈方正卻放下原訂的會議，帶著一群媒體到宜蘭抹茶山攻頂，臉上掛著笑容，一面邁出穩健的步伐，一面鼓勵我們這些平常缺乏運動的媒體繼續往前進，絲毫不見對住房率的憂心。

一路上我問沈方正怎麼不擔心這次疫情對飯店的衝擊？他氣定神閒地笑說「擔心也沒用啊！」還一邊從包包拿出堅果、蔓越莓乾、能量包跟我分享，叮囑大家要補充體力，讓我不禁好奇他的經營策略是否就跟他的背包一樣，裝滿了還沒拿出來的法寶。

沈方正坦言，飯店住房率確實因為疫情受到影響，當然不能什麼都不做，因此第一步就是先鼓勵員工在這段期間到自家飯店渡假，目前規劃由公司原本編列的春酒、員工旅遊預算再加碼，讓員工在疫情期間帶家人出遊，同時刺激當地觀光，希望可以扮演領頭羊的角色，帶動經濟效益。

「我每年都會帶員工爬山，現在換他們帶客人去爬山。」沈方正曾是橄欖球校隊，熱愛騎自行車、爬山，就連溯溪也難不倒他，不只他自己經常從事這些運動，他也會在休假時帶著員工一起同樂，把整個五峰旗風景區變成員工的遊樂場，因此儘管疫情肆虐期間，許多飯店都因為客人減少要求員工放無薪假，沈方正卻幫員工找到另類工作，原本的接待人員搖身一變成為在地嚮導，將服務範圍擴大到飯店外，也更有品質。

不只訓練有登山經驗的員工帶著旅客爬山，沈方正更發揮「台味服務」精神，他笑說員工深受他的影響，每個人的背包都跟他一樣裝了滿滿的補給品，才有辦法隨時滿足客人的需求，另外也貼心為登山客人準備了咖啡，養生茶、泡麵或飯糰等食物，讓客人在攻頂時一邊嚐美食一邊享受美景。

被問到疫情看不到盡頭，飯店業的困境還要撐到何時？沈方正的回答一如他最一開始說「已經走了0.2公里，只剩1.4公里」的爬山哲學，他分析中國大陸年初爆發以來，現在已經有趨緩的趨勢，台灣已經撐過前面，預估7、8月市場就有機會回溫。