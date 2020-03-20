緯穎公布 去年第4季每股盈餘11.24元

伺服器大廠緯穎今（20）日公布去（2019）年第４季合併營收達495.54億元，營業淨利為28.03億元，稅前淨利為24.57億元，稅後淨利為19.49億元，每股盈餘為11.24元。

緯穎2019年第4季伺服器出貨量與合併營收均創單季歷史新高，營收年增6.3%，季增48.6%。受惠於規模經濟及關鍵零組件價格持續降低影響，導致銷售價格及銷售成本同步降低，毛利率年增1.9個百分點至 7.3%，營益率年增2.1個百分點至5.7%，稅後淨利率年增1.2個百分點至3.9%。

2019年度合併營收達1,636億元，年減9.6%。然獲利能力均較去年提升，其中毛利率年增1個百分點至 6.9%，營益率年增1.1 個百分點至5.0%，稅後淨利為61.69億元，稅後淨利率年增 0.7 個百分點至3.8%。惟受公司於2019年3月上市增資以致股本增加影響，每股盈餘稀釋為36.42元，低於去年同期的38.00元。

因應新冠病毒全球擴散，增加更多雲端服務需求，但也為供應鏈及物流增加整體不可預期因素。然2020年，資料中心客戶需求穩定，緯穎致力於工作環境防疫與確保原物料供給之充足穩定，樂觀看待整體出貨需求。