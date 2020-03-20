中國廠區復工率逾九成 東元：Q1營收影響不致過大

東元（1504）今（20）日舉行線上法人說明會，由董事長邱純枝親自主持，對外說明去（2019）年經營成果，以及今年各事業單位的發展計劃，同時也針對如何因應新冠肺炎疫情，提出說明。

東元強調，面對波動劇烈的國際情勢和金融衝擊，除了繼續維持穩健的財務外，為追求策略性成長、提升競爭力，也將積極投資生產智動化，並進行必要的數位化發展。

東元去年全年合併營收479.09億元，年減4.4％；歸屬母公司業主淨利32.22億元，優於前年31.50億元；每股純益（EPS）1.65元，也較前年1.59元出色。董事會決議每股配發現金股利0.99元，配息率為60％，優於前一年配發現金股利0.9元。

東元表示，由於台灣與中國大陸地區內需降温，及東南亞地區同業競爭加劇，以致衰退，但受惠北美馬達毛利提升與中國廠區成本控管得宜，帶動營業利益較前一年同期成長0.5%。

新冠肺炎疫情，導致東元在中國大陸無錫、青島、江西等廠延後開工，已於2月10日後陸續復工，目前復工率均已超過90%，東元也自2月起成立全球防疫指揮中心，統一調度防疫物資及訂定相關防疫措施，並迅速調整產能因應。東元預期，疫情對第一季營收影響應不致過大。

近年來，東元積極投入的智能化和數位化轉型，此次因應新冠肺炎疫情，產線全面滿載；為解決中國斷鏈，中壢的智動電工產線立刻補位，產能提高25%，穩住集團高效馬達的供應和生產。邱純枝表示，未來規劃建立中國以外的智動及機電產品部件第二供應鏈，形成異地相互支援，達到不停頓運轉的安全保障。

有鑑於國際貿易衝突不斷，及經濟黑天鵝事件頻傳，東元將加倍投資設置分散式生產模式、工廠智動化，並且考慮積極加速集團數位化發展，以追求策略性成長、提高生產成本競爭力、並且增加供應鏈的靈活性。邱純枝表示，在此經濟大環境充滿不確定性的時刻，東元將一如往常，維持充足的現金水位及堅強的資本結構，穩健因應變局並追求永續發展。

針對今年發展規劃，東元指出，將以「節能、減排、智能、自動」為發展主軸，強化數位轉型目標，精實營銷及生產自動化，並健全商業智能系統（BI），以提升精準市場營銷進而引導成長。

其中，在本業成長計劃方面，東元提出成立專案成長小組推動包括永磁電機、車用電機、中壓變頻器（MVD）等新產品，並以工業物聯網IIoT技術，擴大系統解決方案的銷售，主動提供客戶即時的維保、技改、和服務平台。

中長期策略性成長規劃方面，智動化發展將是重點，包括產業自動化應用、機器人應用、協作型機器人關節系統、AGV平台、和5G物聯網控制器等智動化相關產品與系統，將強化自有研發能力，也不排除尋求策略聯盟合作及策略投資方式，以提升集團營收及獲利。

為因應全球各區域市場成長及產能分散需求，東元將整合資源，建立中國、台灣、越南、及印度四大生產中心，導入關鍵製程自動化及全球化戰情室系統，以數位化管理方式進行各生產中心資源與供應鏈的調度。

另，響應環保意識抬頭，並滿足中國和亞太市場在節能高效及電動車用馬達之強勁需求，邱純枝表示，將持續投資永磁馬達和車用馬達專屬自動化生產線，及運用AI技術輔助建立生產履歷，以提高新產品的品質可靠度與市場競爭力。