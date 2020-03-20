霍普金生醫抗憂鬱症新藥已解盲成功

新藥研發廠商霍普金生醫進展順利，旗下的抗憂鬱症新藥 BHK-103 於台、美兩地同步進行的二期臨床試驗，已解盲成功！預計六月在國際醫學會發表，並授權給跨國藥廠做臨床三期。ABVC預計六月在美國紐交所掛牌 、上市後會投資霍普金生醫，霍普金的股價可期。依據摩根史坦利新藥價值鏈(Value Chain of New Drug Development, Morgan Stanley)預估，待第二期臨床試驗完成後價值將會增加3~6倍，世界衛生組織的報告指出2020年憂鬱症將成為全球第二大疾病，市場規模推估將達140億美元，此案已受到國際藥廠的矚目並積極洽談授權事宜。

過動症新藥已於2019年初於美國UCSF進行第二期第一階段臨床試驗收案，已於2019年底執行完成。第二期第二階段臨床試驗收案將擴大為全球收案，於台灣與美國同步進行收案，已與台灣多家醫學中心洽談收案事宜，將於第一階段結束後啟動第二階段臨床試驗收案。待完成二期臨床試驗後，本技術價值將會顯著提升，並可尋求國際大藥廠的合作及授權機會，將大為提升公司價值。

精準瞄靶導彈技術平台-第五代鉑金藥物已完成臨床前活性驗證以及製程轉移，並建立臨床前研究開發相關資訊，包括：製程放大及CMC研究、適應症之體內外活性驗證、藥毒理試驗等。規劃第一/二期臨床試驗，預計於今(2020)年向USFDA及TFDA提出IND申請，盡速進入人體臨床試驗。

霍普金生醫公司於2019年度開始進行各項內部稽核作業自評，除強化公司運作外亦使內部管理制度更加完善提升公司的管理素質；同時亦將由會計師輔導、推薦並選定主辦券商積極達成2020 IPO之目標。

霍普金生醫表示，公司產品線完整，隨著產品開發進展及授權金挹注持續研發，預期2020年起，霍普金生醫營運可望高度成長，隨即計畫辦理公開發行並申請登錄興櫃。