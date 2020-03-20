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為防疫英雄打氣 HAPPY GO「感謝多一點」留言送防疫包

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
HAPPY GO邀請全民對全國的醫護人員和負責發售口罩的藥局送出象徵感謝的愛心。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO邀請全民對全國的醫護人員和負責發售口罩的藥局送出象徵感謝的愛心。 圖／HAPPY GO提供

新冠肺炎疫情持續延燒，為台灣守住防疫第一線的英雄們所肩負的責任也愈來愈重，期待能為社會傳遞正能量，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷自即日起推出「感謝多一點」活動，邀請全民以手機開啟AR相機和定位功能，透過活動客製化的集氣地圖https://happygotolove.com.tw/，對全國的醫護人員和負責發售口罩的藥局送出象徵感謝的愛心。

此外，HAPPY GO也同步推出「感謝多一點」留言活動，民眾只要上網留言https://reurl.cc/ar5ZN4，留下對全台防疫英雄感謝或支持的話，不論是中央疫情指揮中心的鋼鐵部長陳時中，或是默默貢獻心力的郵差、口罩國家隊、甚至清潔人員等，大聲說出感謝為他們打氣加油，藉此向這一群從疫情爆發以來不眠不休、努力守護台灣的幕後英雄們致敬。

且參與活動者有機會得到HAPPY GO特別準備的防疫小包，內含75%的防疫酒精液、口罩套與HAPPY GO點數1,000點。

鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，為了協助卡友一起防疫大作戰，HAPPY GO除了在App推出口罩地圖即時資訊查詢的功能，也不定期推出防疫的相關即時線上調查。

根據3月12日~3月15日的調查就發現，口罩實名制2.0上線後，仍維持會去藥局購買的民眾較上網預購者高出一成以上，而即使疫情趨於緊繃，抱持「我OK，你先領」的卡友高達四成三，顯示全台民眾在疫情挑戰的同時仍展現出高度的人民素養。

HAPPY GO表示，這次發起的「感謝多一點」活動，就是希望讓全台民眾有機會和管道表達感謝和支持，甚至加入年輕族群喜歡的手機AR實境的功能，讓不同的族群都能有適合的發聲管道傳達給所有的幕前幕後防疫英雄們，形成一股社會的正向能量，一起為台灣的防疫大戰加油。

HAPPY GO進一步指出，「感謝多一點，防疫英雄辛苦了」活動，自即日起至4月6日止，全台民眾以手機開啟集氣地圖，利用AR實景的互動，找出畫面中的Q版點點，即可送出愛心，集氣地圖網羅全台區域級醫院及醫學中心與6000多家的健保特約藥局，透過定位顯示100公尺內的醫院、醫學中心與藥局，讓民眾在經過醫院或於藥局前排隊買口罩的同時，就能即時的給予醫師和護理人員、藥局藥師們暖心的鼓勵。

HAPPY GO推出「感謝多一點」活動，加入年輕族群喜歡的手機AR實境的功能，讓全台民眾有機會和管道表達感謝和支持。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO推出「感謝多一點」活動，加入年輕族群喜歡的手機AR實境的功能，讓全台民眾有機會和管道表達感謝和支持。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO即日起開放粉絲專頁留言，讓全民將感謝傳遞給努力奮鬥的防疫英雄們，還有機會獲得防疫小包。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO即日起開放粉絲專頁留言，讓全民將感謝傳遞給努力奮鬥的防疫英雄們，還有機會獲得防疫小包。 圖／HAPPY GO提供

口罩 疫情

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