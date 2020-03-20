擴大麵粉市占 聯華製粉結盟鼎泰豐指定麵粉廠僑泰興

聯華（1229）今（20）日宣布，計畫以聯華製粉與鼎泰豐指定麵粉廠「僑泰興」，簽訂合作意向書，將進行策略合作，僑泰興也規劃投資聯華製粉股權，強化合作關係。聯華總經理林信宏說，股權投資細節接下來才要談，不過雙方聯手可擴大進口小麥市占率，並可借重僑泰興行銷能力和研發人才，續擴麵粉市場。

聯華去年9月轉型為控股公司，並將麵食事業透過分割，成立聯華製粉食品公司，也是全台規模最大，產量最高的麵粉製造商，主要麵粉產品有台灣唯一可與日本進口粉分庭抗禮的高檔麵粉「水手牌」、「駱駝牌」、「蘿蔔牌」等，20日宣布與僑泰興簽訂合作意向書。

聯華20日股價以31.25元作收，上漲1.95元。

成立於1953年的僑泰興，則以鼎泰豐指定「嘉禾牌」在餐飲界建立出高知名度，也是多家知名老店指定使用的麵粉品牌，主要麵粉產品有「藍菊花牌」、「劍蘭牌」和「黃僑牌」等品牌。

據了解，聯華製粉為台灣規模最大麵粉廠，不過與第二名福懋油子公司台灣大食品差距不大，聯華製粉未來結盟僑泰興，可說是強強聯手。林信宏說，未來雙方將可整合企業資源，強化麵粉事業營運規模和生產效率，提升產品研發和市場競爭力。