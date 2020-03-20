台南大員皇冠假日酒店搶客 自助餐驚爆價只要899元

台南大員皇冠假日酒店面對疫情的不景氣，高CP值的自助餐菜色更要給人一次大驚喜，今（20）日宣布即日起不分平假日自助餐全面均一驚爆價只要899元，勢必掀起一波熱潮，成為吃到飽朝聖之所。

台南大員皇冠指出，因應新型冠狀病毒疫情，民眾出門用餐消費意願降低，北部已有不少飯店自助餐選擇關閉，台南大員皇冠假日酒店作為防疫示範酒店，清潔消毒防疫工作做到滴水不漏，深受台南市長黃偉哲肯定。

而疫情持續延燒，台南大員皇冠假日酒店更要力拚客源，搶攻吃到飽Buffet商機，元素餐廳自3月20日起，不分平假日驚爆價每人只要899元（平日晚餐原價980元、假日時段原價1,280元），並且加碼菜色大升級，六大主廚全都端出自己的拿手菜，還有多道現點現做的餐點，包括焗烤龍蝦、現煎和牛、蒸魚、蒸牛肉、牛肉湯等，保證新鮮、熱騰騰上桌。

不只如此，每一個餐期還會有3次的驚喜彩蛋，提供客人餐檯上沒有的限量隱藏版餐點，希望給客人深刻用餐亮點，天天都有好驚喜。佛心優惠價與高CP值菜色，試圖在台南星級飯店自助餐中佔領龍頭地位。