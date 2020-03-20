中鋼5月盤價出爐 主力熱冷軋鋼品跌300元

中鋼（2002）今（20）日開出5月內銷盤價，因應下游流通市況和兼顧市場信心及提升出口競爭力，以跌盤定調， 包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料（含API）、冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材和烤漆料均降價每公噸300元。

中鋼表示，近期新冠肺炎疫情延燒全球，各國政府紛紛推出貨幣寬鬆、財政擴張及企業減稅紓困等措施，預期可緩解疫情所帶來之短期負面影響；為響應政府紓困企業及振興經濟方案，該公司成立「產業關懷小組」，主動了解並提供客戶各面向需求。

台灣防疫成效卓著，供應鏈受衝擊有限，經濟表現相對穩健。寶鋼4月盤價小幅調整，而鞍鋼等則採取平盤，顯見穩市為目前鋼市主流。但為兼顧市場信心及提升出口競爭力，並反應下游流通市況，內部經審慎考量後，5月內銷鋼品盤價決定作適度調降。