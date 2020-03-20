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必勝客挺醫護送萬份個人比薩 再推外送免運費

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
必勝客外送員全程配戴醫療級口罩服務。必勝客/提供
必勝客外送員全程配戴醫療級口罩服務。必勝客/提供

比薩（Pizza）外送店家必勝客宣布，決定即日起針對全台115家指定醫療院所，擴大「你防疫，我挺你」專案至全台，各醫院代表可經指定管道向必勝客申請服務，必勝客將「免費外送餐點至院區供醫護人員」享用，將送出1萬個「個人比薩」，並於3月24日至4月20日期間，同步推出醫護外送免運費服務。

必勝客於3月推出的「你防疫，我挺你」專案，於台大醫院每周一免費發送MY HOT BOX「比薩個人餐」挺醫護人員，兩周來獲得正面迴響，決定加碼推出全台醫院免費送。

必勝客表示，該公司長期深耕外送比薩市場，全台擁有千位專業訓練的外送員，以高標準嚴謹執行清潔作業及員工衛生健康管理。防疫期間，更啟動「安心送」防疫SOP：加強測量體溫和門市每小時消毒相關烹調器具、菜單、自動門作業，確保員工及消費者來店衛生安全。

一、必勝客「你防疫，我挺你」專案申請辦法如下：

申請時間：即日起至109年3月29日，須於取餐日至少前一天申請。配送時間：109年3月23日或109年3月30日，擇一。發送數量：依規模而定，每間醫院提供50個到100個不等。申請管道：由指定醫療院所統一代表接洽必勝客各區負責人，聯繫申請相關需求、戶外取餐碰面點等資訊。領取方式：取餐時須出示相關醫護人員證件方可領取。不過，此活動不得與其他優惠活動併用。

二、醫護外送免運費活動辦法如下：

活動時間：109年3月24日至4月20日止。訂購管道：須於必勝客官方網站或門市電話訂購，備註說明參加「你防疫，我挺你」活動，其他外送平台不適用。領取辦法，將以送餐地址判定是否符合指定醫療院所，於戶外取餐碰面點取餐時，須出示相關醫護人員證件方可享優惠。

應注意的是，此活動不得與其他優惠活動併用。另外，每間醫院發送數量依規模或級別而定，提供50個到100個不等。訂餐時須備註告知，領餐須出示相關醫護人員證明方符合免運費資格。

醫護人員

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