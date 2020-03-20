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石虎號列車來了！今起首航集集線 每月15日固定運行

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
圖石虎保育大使阿虎介紹「集集石虎號」彩繪列車外觀。（特生中心提供）
圖石虎保育大使阿虎介紹「集集石虎號」彩繪列車外觀。（特生中心提供）

石虎和牠的里山動物好朋友為彩繪主題的「集集石虎號」，自今(2020)年3月20日起行駛於集集支線，展開為期一年的限定服務。

「集集石虎號」主要行駛於集集支線(二水-車埕)，沿途的鄉鎮多是典型的里山環境，具備豐富的里山動植物資源，為了讓搭乘的旅客更加了解里山，透過車廂外部的豐富的彩繪，呈現石虎靈動俏皮的各種姿態、生存的棲地環境、共存的動植物，以及集集支線沿途的特色建物，其中一節的車廂內更有神秘驚喜的夥伴歡迎您──以國產木材雕刻而成的3隻可愛石虎木雕，讓大小朋友爭相與其合照留念。

本列車預計至2021年3月底前，每月15日有固定班次運行，其餘時間則為隨機班次。不論是特別配合固定班次安排，或是打算與「集集石虎號」來個不期而遇，請快把握這一年的期間限定，與石虎來場悠哉的里山小鎮之旅吧！

由行政院農業委員會特有生物研究保育中心與交通部台灣鐵路管理局跨部會合作，共同孕育出活潑可愛的「集集石虎號」，讓生態保育與交通觀光接軌。本限定列車除了擔任運送旅人出遊與歸鄉的工具外，更搖身變成乘載環境教育知識的平台，讓社會大眾在生活中潛移默化，瞭解里山生物樣貌、生態習性與生存環境，進而支持生態保育之研究與行動。

首航當日還有動漫coser《瀕臨絕種團RESCUTE》「石虎15號」陪伴遊客自二水一路搭乘至集集，並於集集火車站前舉行熱鬧歡樂的首航儀式，更請來重量級的嘉賓──觀光大使喔熊組長、保育大使阿虎登台同慶，讓參與活動的嘉賓與民眾驚呼不已。

位處南投縣集集鎮的特生中心保育教育館，更特別配合首航當日開放免費入館，並於3月20~22日連續3天舉辦完成指定任務，即可獲得限量發行之「集集石虎號」紀念明信片等活動，詳情請上網查詢「特有生物研究保育中心保育教育館」Facebook臉書粉絲專頁公告，或電洽049-2761331#605。

集集 石虎 生態保育

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