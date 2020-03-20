新冠肺炎爆囤貨潮 這個商品銷量成長40倍

新冠肺炎肆虐，政府宣布封關，民眾預期心理致使囤貨潮再現。friDay購物觀察內部數據資料發現，本周除了民生用品狂賣之外，還有一個最有趣的「異軍突起」瞬間熱銷商品－冰櫃，從周一開始銷售曲線瞬間升高，19日正式封關，冰櫃單日銷量也達近50台，更較上周同期相比成長超過40倍。

台灣新冠肺炎疫情在近日因歐美國家確診案例大爆發，原本趨緩的案例因此瞬間暴增來到破百人數，政府遂宣布自19日起非台籍人士一律禁止入境台灣 ，台籍國民自外地入境也一律需進行14天居家隔離。

封關政策一宣布，民眾預期心理致使囤貨潮再現，無論是大賣場、超市或是網購平台上的民生物資商品本周都是每日緊急補貨。

friDay購物觀察內部數據資料發現，本周除了民生用品狂賣之外，冰櫃從周一開始銷售曲線瞬間升高，昨日正式封關冰櫃單日銷量也達近50台，更較上周同期相比成長超過40倍。推測不少民眾大量搶購的食材物資量已超過自家冰箱容量，因此再添購冰櫃備用。

除此之外，也有不少公司為不致使疫情突然間嚴重爆發而使得公司運作被迫中斷，提前佈署開始實施讓員工在家工作，friDay購物觀察到這項計畫反映在LCD螢幕及遠端監控攝影機的銷量表現，為能讓員工在家工作也不影響工作進度以及還是能正常進行視訊會議討論，friDay購物站上近期（3月9~19日）LCD螢幕及遠端監控攝影機業績表現不僅較前一周明顯成長近六成，且不少為3台以上的多量採購訂單。

另外，為不致使疫情擴大及社區感染情況發生，各市區的室內運動中心、私人健身房等陸續於近日宣布短時間暫停營業，原本自2月業績表現就有明顯成長的居家健身運動器材，自本周起（3月16日起）銷量再衝出一波較上周暴增五成的新高峰。

除了台製、歐美品牌的跑步機及健身車為大型器材的業績冠軍外，近期小型健身器材也表現不俗，更以啞鈴、彈力帶銷售表現最好，較前一周成長超過三成，更較上月同期爆量近七成。由以上各類商品在本周的瞬間銷售數據中不難發現，民眾都已開始為對抗新冠肺炎做好「宅在家」的萬全準備。