六福客棧5月底熄燈 改建酒店式商辦

六福（2705）旅遊集團於今（20）日宣布，「資產活化」計畫正式鳴槍，將集團100%持有的土地，包含六福客棧所在的長春段土地、六福村與六福莊所在的關西鎮土地等，同步於2020年提前啟動興建及開發計畫。

六福召開董事會，會內也討論相關資產活化議題。其中，六福客棧將確定改建為國內首創的「酒店式管理的商用辦公大樓」，房仲業者指出，依當前行情估算，開發完成後每坪價值約130萬元，整體價值約80億元，每坪商辦租金料將落在3,000元以上。

六福客棧預期5月底熄燈，所在地的台北市長春段土地將興建全新的鋼骨結構建築物，擬建A級商辦大樓，內部規劃則為酒店式商辦，預計明年第1季開始動工，將成為松江南京商圈亮眼的新指標。

六福指出，客棧所在的「南京松江商圈」為金融商圈重鎮，素有台北華爾街之稱，六福客棧在此屹立48年，見證整個商圈發展，於2019年3月初遞件申請危老重建計畫，同年5月9日取得台北市政府核准通過。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，目前松江南京商圈的商辦大樓空租率不到5%，可開發土地數量少，周遭建物屋齡多為30~50年的老式商辦，看好台商回流加快將擴大高級商辦需求，未來幾年會出現供給短缺，租賃市場轉為「房東市場」，在面臨可出租的選擇有限之下，企業租戶也積極採用新租賃策略，如購置量身打造企業大樓，或承租提供更精緻服務的辦公室。

莊豐如說，六福客棧進行拆除後，基地面積約380坪，預計將投入15億元，興建地下5層、地上21層鋼骨結構建築物，總樓地板面積估達6,200坪以上，優先擬朝A級商辦大樓規劃。

在設計理念方面，莊豐如表示，六福客棧改建後將呼應六福旅遊集團追求多元發展的精神，建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線。

六福客棧改建後的「酒店式商辦」為台灣首創，六福強調，其主體是商辦，將導入酒店式物業管理，包括智慧科技，結合辦公、社交、美食、安全，串聯辦公室、酒店式服務，透過六福酒店式的物業管理，提供便利且精緻的高端服務體驗。

內部硬體方面，包含飯店主廚駐點的餐廳、視訊會議室、健身房、24小時商務中心、專業秘書服務等，讓使用者靈活運用，並將健康概念融入建築設計中，具自然採光、綠建築、植物造景等特色。

六福客案改建案於今年5月掛照，待主管機關審核通過後，預計明年第1季動工，未來還會持續觀察市場變化，以對公司發展有利為最大前提，無論出租或出售，皆有優勢及保留彈性。

六福旅遊集團也不會停下飯店事業發展腳步，旗下各旅館品牌仍持續拓點，發展區域不僅限於台灣，海外市場也在同步評估中。

至於關西鎮土地達上百公頃，繼成功創立六福村主題樂園、六福莊兩大金雞母後，將再發揮這塊土地的動植物多樣化價值，再加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，孵育全新的「六福生態度假村」品牌，並打造「樂齡友善社區」，成為樂齡族休閒及退休族享受生活的新天堂。