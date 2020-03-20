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囤貨潮來襲貴婦也出籠！高檔超市湧現排隊結帳人潮

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
除了平價量販店、超市出現大批搶買民生物資的民眾外，現在就連高檔超市city’super也湧現結帳排隊人潮。 記者葉卉軒／攝影
除了平價量販店、超市出現大批搶買民生物資的民眾外，現在就連高檔超市city’super也湧現結帳排隊人潮。 記者葉卉軒／攝影

新冠肺炎疫情升溫，歐美各國的囤貨潮，現在也燒到國內，在3月18日國內確診案例破百後，包括家樂福、愛買、好市多、全聯、頂好等通路出現大批搶買民生物資的民眾外，現在就連高檔超市city'super和微風超市都湧現結帳排隊人潮。高檔超市業者發現，米、新鮮蔬果、咖哩調理包、進口泡麵是採買重點，近1、2日採購人潮大約成長三成，購買量更驚人，約是平日的1倍以上，其中部份商品的囤貨量更達二~三倍。

囤貨潮來襲，貴婦也出籠！微風超市指出，近來消費者採購新鮮蔬果、肉品的單次購買量較平常增加，如新鮮的菠菜、芝麻葉等葉菜、盒裝沙拉菜、胡蘿蔔、牛番茄等，再平常不過的蔬菜意外地逆勢成長近二成，成為近期受到消費者歡迎的明星熱賣商品。

此外，微風超市的日本米銷售量也增加五成，包括日本岡山米、京都農樹米以及元氣米，還有歐洲罐頭，像是橄欖、濃湯類的、果醬也都賣的很好，消費者一次都買不少，再重也要搬。

city’super觀察因3月18日新冠肺炎確診人數來到三位數，引發消費者高度關注，部份消費者受預期心理影響，開始囤買民生物資，除連續二天銷售與上周同期相比翻倍成長，客單價也有二成的增長，其中光是生鮮蔬果、肉品就佔達整體銷售的三分之一，咖哩塊、咖哩調理包等商品也暴增三倍。

各門市部分貨架幾乎都被清空的家樂福、愛買、大潤發、好市多、全聯、頂好則表示，已加配人力，幾乎全部有上班的員工都加入補貨工作了，以提高補貨速度，因應即將來臨的周休假期採買旺日。

不過，賣場業者表示，現在囤貨人潮已較平日成倍數在飆升，尤其以北部門市來客數成長幅度最大，18時後到營業結束前人潮最多，晚上業績較白天至少成長三倍，比颱風天還有中元普渡檔期的首幾日都還誇張。

賣場業者指出，民眾大量採購商品以食品類為主，像是麵製品、罐頭、包裝米等，另像是冷凍商品如水餃，以及冷藏可簡單覆熱即食的食品，也有不少民眾購買，佔了這幾日業績的七成左右。

賣場業者強調，目前的備貨量都很充足，但有時因店員補貨不及，或物流送貨時間差等狀況，導致架上商品呈現較少狀況，他們都會盡力補足消費者購物需求，充足供應物資，讓大家都能買到安心防疫，也呼籲大家不要恐慌。

同時，公平會、消保處也已出動多組人員稽查，並信心喊話請國人放心，目前各項民生用品供應商及通路業者均將持續維持穩定供應，民眾毋須進行恐慌性購買。

北九州燒咖哩。 圖／微風提供
北九州燒咖哩。 圖／微風提供
東門興記高麗菜豬肉水餃。 圖／city’super提供
東門興記高麗菜豬肉水餃。 圖／city’super提供
Kitchen 88泰式綠咖哩雞肉即食包。 圖／city’super提供
Kitchen 88泰式綠咖哩雞肉即食包。 圖／city’super提供
德島-吉田屋半田手延素麵。 圖／微風提供
德島-吉田屋半田手延素麵。 圖／微風提供

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