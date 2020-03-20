疫情衝擊出國旅遊 雄獅攜手六大集團酒店搶國旅客

新冠肺炎疫情影響，國人出國意願降低，國內旅遊進而成為許多的首選。值此之際雄獅旅遊推出「旅遊健檢師」服務，由專員赴全台各大酒店考察防疫措施，為旅客的健康及安全層層把關。

為了促進國內觀光市場熱度，雄獅與國內安心酒店聯合推出超殺的訂房優惠，更與農業協會推出「來去農場住一晚」團體遊程專案，讓旅客能夠在大自然中體驗農遊樂趣，避開人潮提供安全舒心的旅遊環境。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示：「現在國際間的疫情讓旅客們擔憂，將許多海外旅遊計畫因此延後，國內旅遊是相對讓旅客安心的選擇，我們相信危機就是轉機，此時有更多機會能夠好好認識自己生長的這片土地！接下來是台灣百花盛開的春季，我們特別整合國內各大酒店、農場、特色景點等元件，以超值的價格鼓勵眾人能夠走出近期的陰霾，親近大自然的正能量，並採用最高規格的防疫標準把關，讓消費者能夠安心將旅遊計畫交給雄獅！」

雄獅旅遊針對全台合作的酒店提出五大「安心入住」保證，需求符合出入體溫管理監測、全場提供酒精及洗手液、服務人員全面配戴口罩、公共區域定時消毒、客房衛生管理升級等條件，將由專業的「旅遊健檢師」實際考察，符合以上防疫條件的酒店，其中包含老爺集團、晶華酒店國際集團、寒舍集團、凱撒集團、福容集團、福華集團六大酒店集團旗下60家酒店都網羅其中。

而針對國內團體遊程，雄獅更是以高規格防疫措施讓旅客們安心出遊，所有導領及司機均全程配戴口罩，遊覽車在旅客上車前嚴謹消毒，所有車上的玻璃、窗台、椅背、扶手等區域，都已用75%的酒精消毒；走道與樓梯等地面空間，也用空氣噴槍除塵，再搭配稀釋漂白水擦拭。

旅客上車前將進行測量體溫，只要37.5度以上的旅客，將輔導就醫並拒絕上車。旅客上車後皆會發送防疫小卡提醒注意事項，團體用餐時會嚴格使用公筷母匙確保衛生，為旅程的安全嚴格把關。

旅客現在只要透過雄獅旅遊國內訂房系統，即可享有雄獅專屬的訂房超值價格，位於屏東墾丁悠活渡假村推出買一晚送一晚、獨家升等樓中樓，平均每晚只要1,980元起。而位於墾丁大街的凱撒大飯店，假日、加人不加價（每房至多四人）平日加碼升等花園客房每晚只要3,999元起。

全新的台北慕舍酒店是全台唯一與世界七大酒莊合作並引進米其林二星餐廳，現在可免費升等酒莊套房暢飲國際茗酒、加贈米其林早餐，每晚只要4,480元起。高雄義大皇家酒店針對親子家庭推出假日不加價、12歲以下幼兒免費入住（每房至多兩位），每晚只要3,879元起。礁溪老爺酒店，一泊二食加贈奶凍捲伴手禮，每晚只要8,888元起；現在預訂加碼送台灣訂房購物金200元折扣碼。

團體遊程部分，雄獅旅遊與農業協會合作「來去農場住一晚」專案，媒合飛牛牧場、龍雲農場、香格里拉農場、大坑農場、布農部落、台一生態農場、兆豐農場等7家國內知名休閒農場，推出一系列結合農事體驗、美食美食、健康生活的行程，帶領久居都市的旅客住宿於農場之中，避開人群享受大自然的新鮮空氣與慢活步調。