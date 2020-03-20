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共體時艱 華航機師願延後領取團協的飛安獎金

聯合報 / 記者董俞佳/台北即時報導
機師工會指出，願意共體時艱。圖／本報資料照片
機師工會指出，願意共體時艱。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情擴散，航空業雪上加霜、首當其衝。機師工會表示，工會與公司休戚與共，體諒華航近期營運艱困，昨天的臨時會員代表大會決議，將向華航主動傳達願意延後發放本應於3月發放之團體協約（飛安）獎金。

機師工會指出，「團體協約（飛安）獎金」是2019年2月機師工會與華航勞資雙方簽訂團體協約後，即清楚明定於條文之中，華航公司也早編列於年度預算中，承諾於近日發放。

工會表示，考量華航近期受到疫情衝擊，營運量大幅縮減，經過理監事與會員代表大會充分討論後，決議願意向華航表達願意延後團協獎金發放時程，待疫情衝擊告一段落後再行補發。

工會表示，願以最大的誠意與公司共體時艱，同時，也期許華航公司在此一危機時刻能開誠布公，與工會及基層員工充分分享資訊，透過勞資雙方一同討論、協商出最合適的各項危機應對方案。

另外，新冠肺炎疫情擴散，工會也表示，公司必須確保目前冒著疫情風險，仍堅守在第一線執勤的所有基層員工安全，務必全力提供一切可能的防疫需求及措施，讓員工免於恐懼且無後顧之憂下與公司共度難關。

華航 機師 航空業

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