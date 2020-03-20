交通部擬直接補助旅行社、旅館 3億元退團手續費也補貼

因應疫情對觀光、運輸產業的衝擊持續擴大，交通部長林佳龍日前指示研提「紓困2.0」，加碼的100億元除了擴大原有的人才培訓方案，將直接發補助款給旅行社、旅館業者員工及合法民宿，林佳龍說，「要先急救、再談治療」。

蔡英文總統昨宣布籌措100億穩定相關產業，交通部緊鑼密鼓研議加碼方案，除了供不應求的人才培訓案可望再加碼，林佳龍指示研議「救命錢，直接發」的措施。對於旅行業退團手續費，也擬由政府補助，減輕消費者和業者處理退團糾紛的成本。

據指出，林佳龍指示，觀光及旅館業已經在加護病房，「要先急救、再談治療」，補助的錢不能再等，也不宜再想一些不接地氣的名目，因此要求交通部、觀光局相關單位，研議「救命錢、直接發」的方案。初步規畫針對3000家旅行社及4萬名員工，直接發給補助款做為救命錢。另外，旅館業者及其員工以及合法民宿也擬直接補助。補助方式可能是先訂基本額度，再依員工人數及營運規模的級距增加，相關措施待進一步研商。

此外，近期因旅遊警示提升及出國禁令，衍生不少旅行團停止出團的消費糾紛，粗估1月到4月因疫情停團，全國約100萬人次。據轉述，林佳龍指示，取消出團的消費者及業者，雙方都身心俱疲、心情很差，為了減輕處理消費糾紛的成本，手續費的問題，也一併研議由政府補貼，初步估計大約需要3億元經費。