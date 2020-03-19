搶紙瘋 便宜衛生紙訂單爆量70倍

隨台灣疫情升溫，加上19日起全面管制非本國籍人士入境，激發民眾預期心理，民生必需品如衛生紙、泡麵及即食料理單日搜尋度翻倍成長，最熱賣的衛生紙單日銷量爆增70倍 。

創業家兄弟旗下生活市集精選近期的熱銷防疫商品，以紫外線消毒器、讀卡機最熱銷，而許多優化現行商品為目的防疫小物口罩減壓護套、口罩夾也頗受青睞。

創業家指出，衛生紙、泡麵、即食料理，本就是熱銷品類，昨日單日詢問度呈現翻倍成長，「民生必需品之王」的衛生紙更是湧現搶購潮，自有品牌明星商品「生活市集夯吉衛生紙」昨日單日業績也較前周同期倍增；「阿比溶水大張抽取衛生紙」則主打百分百純木漿成份，購買最大組數單包可下殺至8.1元，昨日單日銷量就較前周同期暴增70倍；消費者減低外食機率，讓泡麵、水餃及即食料理包近一個月銷量年成長達1.5倍。

主打具有消毒功能的紫外線燈消毒商品需求顯著提升，近一個月整體銷量較前月成長超過2倍，「紫外線USB口罩消毒袋」3分鐘就可完成紫外線殺菌，上架不到兩周即成為此類商品的最熱銷品項；口罩實名制2.0於本月初正式上線，民眾可使用網頁及APP等介面預購口罩，帶動讀卡機買氣直線攀升，本月迄今銷量已較前月同期大幅成長8成，以多功能、複合式的商品最受歡迎，部分多功能讀卡機產品本月至今、銷量較前月同期大幅成長7.5倍。