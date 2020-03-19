搶貨搶到電商來不及送 PChome暫停部分商品24小時到貨
疫情影響層面擴大，PChome 24h購物表示，相關商品持續供應無虞，合作廠商供應鏈亦維持供貨水準，希望社會大眾勿過度驚慌。不過近期至今日訂單大量湧入，造成短時間的倉儲及物流訂單巨量情況，暫時停止部分商品類別24小時到貨服務。
PChome 24h購物始終提供優質的快速到貨服務與多元商品選擇，積極進貨、補貨上架，並即時調度物流伙伴、盡速出貨，全台消費者不需出門採購，也能完成各類民生必需品和食物的補給工作，提供民眾最安心的購物環境。
PChome 24h購物表示，防疫期間因國人多選擇待在家中減少外出，民生物資需求激增，最為大宗的五大品類包含食品、日用、生活、通訊、保養，其中，食品方面以調料罐頭、快煮泡麵等可快速食用的商品買氣最高，18日當天，泡麵、快煮麵、罐頭銷量已較去年同期大幅成長15倍以上，生活日用品則以衛生紙最為熱銷，銷量較去年同期成長6倍，且帶動紙巾、洗衣精、乾洗手等銷售持續成長，需求相當驚人。其他快速消費品如衛生棉、尿布、餐廚用品及寵物用品等銷售量也有大幅成長現象。
PChome 24h購物強調，站上商品供貨無虞，將與社會大眾一同度過防疫的關鍵時期，請消費者安心購物。
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