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廣富號生產口罩套 不到一個月就賣出上萬個

經濟日報 / 記者陳葦庭／即時報導
新冠肺炎疫情造成全台民眾恐慌，口罩供不應求，台南知名手製帆布包品牌廣富號創辦人李小柏利用庫存的PP纖維布料製成口罩套，還進一步和醫材業者合作，採用內層抗菌病毒布料的防護口罩，可水洗80次以上，不到一個月就賣出上萬個。記者陳葦庭／攝影
新冠肺炎疫情造成全台民眾恐慌，口罩供不應求，台南知名手製帆布包品牌廣富號創辦人李小柏利用庫存的PP纖維布料製成口罩套，還進一步和醫材業者合作，採用內層抗菌病毒布料的防護口罩，可水洗80次以上，不到一個月就賣出上萬個。記者陳葦庭／攝影

「我的員工、家人買不到口罩，所以我乾脆自己做口罩給大家用。」新冠肺炎疫情造成全台民眾恐慌，口罩供不應求，台南知名手製帆布包品牌廣富號創辦人李小柏利用庫存的PP纖維布料製成口罩套，還進一步和醫材業者合作，採用內層抗菌病毒布料的防護口罩，可水洗80次以上，不到一個月就賣出上萬個。

廣富號早年以包袋、成衣代工起家，歷經國外品牌轉單中國大陸、泰國等衝擊後轉型，建立自有品牌，強調精緻工藝手製帆布包，也推出抱枕等周邊商品，就連台灣賓士精品的包包也有委託廣富號製作，年營業額約3000萬。

新冠肺炎疫情爆發後，全台口罩供不應求，也有不少民眾和業者自己縫製「口罩套」，希望延長醫療口罩壽命，但投入紡織業多年的李小柏卻憂心的說「很多人都用棉布做口罩，但棉本身就容易吸空氣水份，根本沒有隔離效果。」抱著「國難當頭」的心情，李小柏將原本庫存要拿來做抱枕的PP紗製成口罩套，希望為防疫盡一份心力，也傳達正確衛教知識。

「PP纖維是疏水性纖維，本身沒有毛細孔，因此病毒難以在上面孳生，市面上的醫療口罩最外層也都是這個材質。」他說，自己跟三洋紡織已經合作三年多的時間，過去使用PP紗是為了防止消費者的睡著後口水或汗水滴在枕頭上產生味道，才會進購這項原料，沒想到在這次疫情中派上用場，而他也近一步找來專門做醫療用功能性紡織品的業者合作，推出防護口罩，內層採用抗菌病毒布料，並順利取得財團法人食品工業研究發展研究所生物資源保存及研究中心檢驗，防護效果相當於市面上的醫療口罩，水洗80次都可以維持效果。

「國難當頭，我只希望員工有工作，不要放無薪假就好。」他說，防護口罩每個售價180元，口罩套一個98元，不到一個月就賣出上萬個，很多都是企業團購，他也強調，疫情爆發以來，門市生意大受影響，訂單也減少，自己賣口罩只是希望在非常時期協助國家渡過難關，同時也讓公司撐下去，員工能有薪水領。

廣富號早年以包袋、成衣代工起家，歷經國外品牌轉單中國大陸、泰國等衝擊後轉型，李小柏（圖）建立自有品牌，強調精緻工藝手製帆布包，也推出抱枕等周邊商品，就連台灣賓士精品的包包也有委託廣富號製作，年營業額約3000萬。記者陳葦庭／攝影
廣富號早年以包袋、成衣代工起家，歷經國外品牌轉單中國大陸、泰國等衝擊後轉型，李小柏（圖）建立自有品牌，強調精緻工藝手製帆布包，也推出抱枕等周邊商品，就連台灣賓士精品的包包也有委託廣富號製作，年營業額約3000萬。記者陳葦庭／攝影

口罩 疫情 肺炎

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