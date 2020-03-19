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疫情引發「搶購瘋」 電商平台湧進巨量訂單

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
民生物資需求增，PChome_24h購物調料罐頭、快煮泡麵單日銷量年增15倍以上。圖／網家提供
民生物資需求增，PChome_24h購物調料罐頭、快煮泡麵單日銷量年增15倍以上。圖／網家提供

疫情影響層面擴大，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物共體時艱，今（19）日喊話，站上相關商品將持續供應無虞，合作廠商供應鏈亦維持供貨水準，希望社會大眾勿過度驚慌。且為因應近期至今日訂單大量湧入造成短時間的倉儲及物流訂單巨量情況，暫時停止部分商品類別24小時到貨服務。

網家表示，PChome 24h購物始終提供優質的快速到貨服務與多元商品選擇，積極進貨、補貨上架，並即時調度物流伙伴、盡速出貨，全台消費者不需出門採購，也能完成各類民生必需品和食物的補給工作，提供民眾最安心的購物環境。

網家也說，防疫期間因國人多選擇待在家中減少外出，民生物資需求激增，最為大宗的五大品類包含食品、日用、生活、通訊、保養，其中，食品方面以調料罐頭、快煮泡麵等可快速食用的商品買氣最高，昨日泡麵、快煮麵、罐頭等商品銷量，已較去年同期大幅成長15倍以上，生活日用品則以衛生紙最為熱銷，銷量較去年同期成長6倍，且帶動紙巾、洗衣精、乾洗手等銷售持續成長，需求相當驚人。

創業家兄弟（8477）觀察旗下電商平台生活市集，亦發現因應單日案例大增23例，且台灣自今天零時起全面管制非本國籍人士入境，激發民眾預期心理，帶動民生必需品如衛生紙、泡麵及即食料理單日搜尋度翻倍成長。此外，隨著全民防疫意識提升，相關商品也與時俱進，成為消費者的有效防疫利器。

創業家表示，生活市集精選近期的熱銷防疫商品，以紫外線消毒器、讀卡機最熱銷，而許多優化現行商品為目的防疫小物口罩減壓護套、口罩夾也頗受青睞。另外，針對防疫時期守在第一線的醫護相關人員，生活市集也於即日起推出感恩回饋活動「醫護人員消費登記送10%集集點」，凡醫護、救護人員、消防員等相關工作者於3/31前在平台消費，並於指定活動頁面登記就可獲得10%集集點（1點抵1元），為防疫第一線人員盡一份心力。

生活市集即日起同步推出感恩活動，凡醫護、救護人員、消防員等相關工作者於3月31日前在平台消費，並於指定活動頁登記就可獲10％集集點。圖／創業家提供
生活市集即日起同步推出感恩活動，凡醫護、救護人員、消防員等相關工作者於3月31日前在平台消費，並於指定活動頁登記就可獲10％集集點。圖／創業家提供

網路家庭 PChome 電商 創業家兄弟

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