聯亞生技四路並進 攻堅新冠肺炎病毒帶來的災難

UBI 集團聯亞藥（6562）營運長彭文群博士今（19）日表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情自去年底爆發以來，UBI 集團即啟動研發能量，四路並進展開：診斷試劑、二款疫苗，及蛋白質藥物的開發作業。其中，以合成肽為抗原的病毒抗體診斷試劑，已於2月開發完成，並於3月16日取得美國FDA緊急使用銷售許可上市。

聯亞生技竹北生醫園區分公司執行長林淑菁博士、聯亞藥營運長彭文群博士，今天出席竹科管理局記者會，說明UBI 集團採四路並進模式， 為攻堅新冠肺炎病毒帶來的災難，相關的研發進度與成果。

新冠肺炎疫情情勢愈益嚴峻，疫情仍正加速在全球升溫，為了這場與新冠肺炎病毒的超級戰役，UBI集團董事長暨科學長王長怡博士與團隊投入對2019-nCoV病毒的抗體診斷試劑及對抗COVID-19的疫苗與治療藥物設計，運用其在功能性抗原學逾30年的研究與商業化經驗，以及在重組蛋白藥物領域的20年產業經驗，展開一系列的產品開發計畫。

首先，以合成肽為抗原的病毒抗體診斷試劑，是在UBI集團的「合成肽病毒抗體檢測試劑」技術平台的基礎上，由團隊此次快速設計出的新冠病毒（SARS-CoV2）抗體血液檢測試劑已與國際合作夥伴進行大規模測試、驗證其高專一性，於3月16日向美國FDA提交緊急使用前授權申請案（Pre-Emergency Use Authorization），並將在台灣與大陸多城市作流行病調研的各種測試。

其次，投入高精準設計型疫苗開發，UBI集團全球獨家的專利技術平台UBITh® 也可應用在合成肽疫苗的設計。UBI團隊設計出標靶在S蛋白RBD 「尖端」的新冠肺炎疫苗，3月中起即可陸續取得免疫血清，進行與新冠病毒的中和（Neutralization）測試。此精準設計（包括B細胞表位、毒殺T細胞表位及輔助T細胞表位）的疫苗開發計畫，正準備與相關病毒學實驗室進行測試。待時機成熟便立即申請I ／ II期臨床試驗。

再者，研發亞單位疫苗（subunit vaccine）。聯生藥（台灣）和聯亞藥（上海和揚州）由彭文君博士與王長怡博士主導帶領的團隊，正開發以CHO細胞來表達2019-nCoV S蛋白RBD-scFc融合蛋白作為亞單位疫苗的備用疫苗。

最後，治療2019-nCoV病毒的蛋白質藥物， 由彭文君博士團隊進行以CHO細胞來表達長效型 ACE2-scFc蛋白，以作為新冠肺炎的抗病毒療法，替代取自感染後康復的患者體內之中和性抗體療法。

新冠病毒乃是透過結合ACE2受體進入宿主細胞內，UBI集團團隊開發的ACE2-scFc蛋白可競爭性抑制新冠病毒進入宿主細胞。該產品的最大優點是，儘管病毒發生突變，也不影響該蛋白質對於病毒的阻礙進入作用，對於受病毒感染病患之療效將比中和性抗體好且半衰期長。