民眾瘋搶物資 公平會突襲檢查六大賣場

近日新冠肺炎疫情在全球大爆發，針對國內賣場更湧現搶購人潮，公平交易委員會今（19）日表示，為嚴防業者於防疫期間趁機聯合哄抬價格，今天已出動多組人員分批至家樂福、全聯、大潤發、愛買、頂好等六大賣場查察。

公平會表示，各大賣場從昨日起到店消費人次及消費量，確實發生大幅增加的情況，但目前仍正常供貨，為因應民眾採購需求增加，通路業者將請上游廠商提高供貨量，以應民眾所需。

公平會表示，接下來將持續派員訪查各大賣場，密切關注相關民生物資的供應及價格變化狀況，若發現業者於防疫期間意圖抬高交易價格，不正當囤積糧食、農產品或其他民生必需飲食物品，或散布不實資訊以影響前述物品的交易價格，公平會將依《刑法》第251條，移送檢調機關偵辦，決不寬貸。

公平會表示，此波行動也同步發函台灣區麵粉工業同業公會、台灣區釀造食品工業同業公會、台灣區糖果餅乾麵食工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、台灣區造紙工業同業公會等五大民生物資相關公協會，請其轉知商家會員切勿於疫情嚴峻期間，蓄意囤貨或聯合哄抬物價，目前各項民生用品供應商及通路業者，均將持續維持穩定供應，民眾可不必恐慌性購買。

公平會表示，若查獲業者於防疫期間，合意漲價或共同約束價格，將依《公平交易法》第40條規定，最高處新台幣5,000萬元罰鍰；若情節重大，還可依同條文規定處上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰。

公平會呼籲，請業者切勿以身試法，如果違法行為持續未停止或改正，業者將受三年以下有期徒刑、拘役，更可能面臨新幣1億元以下罰金等刑事處罰。