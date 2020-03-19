國際機器人聯盟會長換人 Milton Guerry出任

國際機器人聯盟(IFR)會長換人！台灣智慧自動化與機器人協會今(19)日表示，SCHUNK美國公司執行長Miton Guerry即日起接替ABB公司Steven Wyatt，出任國際機器人聯盟會長，副會長則由德國KUKA公司事業部執行長Klaus Koenig接任。

國際機器人聯盟於1987年由將近20個國家，近60家工業機器人製造商和各國機器人協會組成，是現今全球機器人行業最具代表性的非營利組織之一，其聲量有一定的代表性。聯盟運作為每兩年改選一次會長。

ABB瑞典公司的Steven Wyatt於2019年12月17日，才從安川電機Junji Tsuda手中接任國際機器人聯合會長一職，但因近日突然離開ABB公司與機器人產業，因此懸空的會長一職，立即由副會長Miton Guerry遞補。

Milton Guerry從汽車產業工程和技術職開始他的職業生涯，自2000年加入雄克(SCHUNK)，並自2007年擔任位在北卡羅來納州雄克美國公司的執行長至今，現在也是美國機器人工業協會(RIA)董事會的成員。

Klaus Koenig擁有德國亞琛(Aachen)RWTH大學機械工程學位，現階段是德國奧格斯堡庫卡機器人事業部的執行長，他於2017年加入庫卡總公司並擔任營運長職務。

作為國際機器人聯盟創會會員與台灣唯一代表單位的智動協會表示，由於新冠肺炎疫情的擴散，德國目前處於混亂狀態，學校和一些其他公共服務，以及非必需的商店、酒吧和其他娛樂設施已經受政府規範要求關閉。

另外，德國政府也建議孩子不要交由祖父母進行托育(因為老年人被病毒感染時更危險)，所以現階段多數德國父母必須在家中工作。

而原訂於6月中旬automatica慕尼黑自動化與機器人展期，間召開的國際機器人聯盟會議及國際機器人技術研討會也可能受到影響，目前聯盟內部正在積極討論對策，協會也將會隨時協助對外公告第一手訊息。

此外，為能針對當前情況提供產業幫助，協會也將積極協助聯盟彙編機器人在當前情況下如何提供幫助的案例；如用在全球價值鏈中斷的情況下，減少生產依賴性的機器人技術，在缺乏人工的情況下，用作臨時支持以保持生產線運轉的機器人。

以及在製藥行業中使用的機器人(在實驗室或生產中)，用於消毒、採樣、測試等的服務機器人等，歡迎相關業者分享案例。