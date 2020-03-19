衛生紙之亂再現？業者：供應鏈一切順暢 籲民眾勿囤貨

新冠肺炎疫情蔓延造成恐慌，市場再度出現民眾囤積民生用品的風潮，賣場的衛生紙貨架上銷售一空。對此，國內永豐餘、正隆等家用紙廠信心喊話，強調台灣的衛生紙供應完全可以自給自足，目前供應鏈一切順暢，呼籲民眾不用擔心、囤貨。

永豐餘主管表示，目前永豐餘的衛生紙產能是全能生產；至於原物料方面，上游的紙漿主要由集團旗下的華紙花蓮廠供應，只有一小部分進口，目前原料來源沒有問題，而紙漿上游的木片，供應也都相當順暢。

業者強調，台灣的衛生紙完全可以自給自足，不需要靠進口，請民眾不必太過擔心。

至於目前賣場出現缺貨情況，主要是消費者搶購，瞬間拉貨下，由於從生產、物流到終端舖貨會有一些時間差，才造成短期供應不及。業者形容，國內衛生紙的整體供給是可以滿足需求，但這就像銀行擠兌，明明只需要1串，但每個人家裡硬是堆了3箱，市場供應自然會出現短缺。