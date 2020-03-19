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防疫超前部署 三宅一生、寶格麗麗晶精品新店陸續開

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
儘管疫情衝擊消費，精品業仍持續加碼投資，三宅一生新店剛開張，寶格麗則將重新改裝擴大店面。圖／麗晶精品提供
儘管疫情衝擊消費，精品業仍持續加碼投資，三宅一生新店剛開張，寶格麗則將重新改裝擴大店面。圖／麗晶精品提供

疫情大亂工商經濟活動腳步，也讓消費活動受限，但疫情終究會過去，景氣也會來臨，對抗疫情要超前部署，麗晶精品三宅一生旗下三品牌大殿本周才開幕 ，緊接著義大利男裝和英國品牌，也會陸續在第2、3季開幕。

日本時裝 「三宅一生ISSEY MIYAKE」旗下的ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、以及HaaT三大品牌，於3月17日在麗晶精品正式開幕迎賓；第二、三季義大利國寶級男裝STEFANO RICCI的台灣首家旗艦店，也將於麗晶精品地下一樓開幕，以褲裝聞名於世的英國經典品牌JOSEPH 更積極的在進行店裝設計，將於麗晶精品展現英倫的優雅與帥氣，下半年還有國際時裝品牌強勢回歸、以及全台獨家的歐洲鞋履品牌重磅進駐。

原本即在麗晶精品經營許久，廣受麗晶VIP喜愛的義大利頂級珠寶BVLGARI以及法國殿堂級珠寶CHAUMET也將加碼投資，分別進駐至酒店大廳以及地下一樓Wedding Salon前方的全新位置，預計在第二季陸續開幕；兩大品牌的全新概念店，無論是在裝潢設計或是展售商品安排上都會全面升級，提供貴賓更為精緻私謐的鑑賞選購環境。

台北晶華酒店總經理吳偉正表示，接下來的幾個月，會更加緊密的與品牌攜手合作，透過強大的顧客關係服務系統、獨家且優質的商品、以及台北晶華酒店的資源共享，全方位滿足消費者的需求，創造消費者、品牌與麗晶精品三贏的佳績。

麗晶 義大利 疫情

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