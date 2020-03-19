防疫旅館重裝上陣 將提供百間舒適客房

隨著歐美疫情險峻，中央流行疫情指揮中心持續增加第三級警告國家，使近日防疫旅館住宿需求狂增，導致原有房間數不足；且歐美等商務旅客對旅館環境要求與一般遊客迥異，擴增防疫旅館呼聲漸起。歷經兩周輔導，台北市政府新增一間防疫旅館「瀚寓酒店」，預計將提供百間舒適客房，讓檢疫旅客安心度過14天。

台北市防疫旅館自2月21日上線以來，已順利安置近80例無處可歸的檢疫旅客。因部份歐美學校陸續停課或改採線上授課，大批留學生近日返國；加以各國商務客仍有來台需求，一般旅館若無充分準備，將無法接待檢疫旅客。

為避免大批檢疫旅客無處可去、徒增防疫漏洞，台北市政府觀光傳播局與衛生局、環保局、警察局等相關單位攜手合作，除先前上線的兩家防疫旅館、提供78間客房外，今日新增的防疫旅館「瀚寓酒店」，將提供100間客房接待檢疫旅客，而旅館相關軟硬體設施經觀光傳播局、衛生局等單位多次會勘及教育訓練，均符合防疫旅館SOP及相關規範。

「瀚寓酒店」除提供9坪起跳的大坪數房間，流理台、微波爐與高效能的Wi-Fi等配備，以長住客需求做為設計概念的硬體規劃，除符合商務客需求，也讓住客有在家的舒適感。

瀚寓酒店隸屬的總公司白石集團董事長馬維欣表示，「我們是分層分戶的獨立多聯變頻空調系統，客人進出可以從地下一樓停車場，完成入住手續後，直達房間，完全獨立且隱私」，旅館除將全力落實旅館防疫手冊的接待流程之外，全館100間檢疫客房皆無地毯，而是木地板搭配石材磁磚地板，符合「防疫旅館」的規範。

馬維欣說，瀚寓酒店位於信義區的精華地段，自去年年底便開始試營運，目標客群鎖定頂尖商務客，因硬體符合防疫旅館標準，加以酒店以實踐企業社會責任為導向，將全力協助政府、照顧國人，因此響應號召、宣佈加入「防疫旅館」。

北市政府副市長黃珊珊指出，隨著疫情延燒，台北市提前佈署，成為全國第一完整建立防疫旅館體系之縣市。而瀚寓酒店願將加入防疫旅館一事對外公開，市府尊重其意願，觀光傳播局也要求防疫旅館從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運、消毒甚至備品提供等，皆需符合旅館防疫手冊規定，防疫期間館內服務人員每日也需加強防疫觀念的宣導與訓練，從硬體到服務，落實政策流程，以提供檢疫旅客安全又安心的住宿環境。

由於外界詢問防疫旅館接客案件多，黃珊珊說明，目前兩家防疫旅館的78間房已幾乎滿房，新增的瀚寓酒店也已有旅客預訂，市府將持續檢討增強防疫旅館的服務能量。