林佳龍：紓困措施必須「從寬、從速、從簡」
受新冠肺炎疫情延燒全球衝擊，各國為遏止疫情蔓延，紛紛採取封國、封城等嚴厲措施，造成台灣航空、觀光及運輸業嚴重受創，交通部長林佳龍今（19）日在臉書上表示，業界這次面臨存亡關頭，紓困措施必須「從寬、從速、從簡」。
林佳龍在臉書上表示，新冠肺炎疫情，交通部業管的觀光、空運、海運、陸運都受到嚴重波及。交通部在防疫邊境之外，也從春節開始研議紓困方案，現在已經上路。
林佳龍表示，產業界這次面臨存亡關頭，紓困措施必須「從寬、從速、從簡」，已經要求各單位主動協助業者申辦，每天追蹤成案率，也請業者儘速來申請。
因應限制出入境，交通部近日也在密切研商，盼盡快推出紓困2.0，讓「及時雨」雨露均霑。
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