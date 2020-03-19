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入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

林佳龍：紓困措施必須「從寬、從速、從簡」

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
新冠肺炎疫情延燒全球，我航空、觀光及運輸業嚴重受創，交通部長林佳龍今日在臉書上表示，業界這次面臨存亡關頭，紓困措施必須「從寬、從速、從簡」。 圖／取自林佳龍臉書
新冠肺炎疫情延燒全球，我航空、觀光及運輸業嚴重受創，交通部長林佳龍今日在臉書上表示，業界這次面臨存亡關頭，紓困措施必須「從寬、從速、從簡」。 圖／取自林佳龍臉書

新冠肺炎疫情延燒全球衝擊，各國為遏止疫情蔓延，紛紛採取封國、封城等嚴厲措施，造成台灣航空、觀光及運輸業嚴重受創，交通部長林佳龍今（19）日在臉書上表示，業界這次面臨存亡關頭，紓困措施必須「從寬、從速、從簡」。

林佳龍在臉書上表示，新冠肺炎疫情，交通部業管的觀光、空運、海運、陸運都受到嚴重波及。交通部在防疫邊境之外，也從春節開始研議紓困方案，現在已經上路。

林佳龍表示，產業界這次面臨存亡關頭，紓困措施必須「從寬、從速、從簡」，已經要求各單位主動協助業者申辦，每天追蹤成案率，也請業者儘速來申請。

因應限制出入境，交通部近日也在密切研商，盼盡快推出紓困2.0，讓「及時雨」雨露均霑。

新冠肺炎 COVID-19

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