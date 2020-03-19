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麗明董事長吳春山 接任身心障礙藝術發展協會理事長

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台灣身心障礙藝術發展協會第五屆理事長、龍寶建設董事長張麗莉（左）期滿卸任，由麗明營造董事長吳春山（右）正式接任第六屆理事長。 記者宋健生／攝影
台灣身心障礙藝術發展協會第五屆理事長、龍寶建設董事長張麗莉（左）期滿卸任，由麗明營造董事長吳春山（右）正式接任第六屆理事長。 記者宋健生／攝影

台灣身心障礙藝術發展協會在光之藝廊召開第六屆第一次會員大會，第五屆理事長龍寶建設董事長張麗莉期滿卸任，今（19）日由麗明營造董事長吳春山正式接任第六屆理事長。

吳春山期許自己在未來任內可以發揮拋磚引玉的效果，讓更多社會大眾關注國內身心障礙的藝術創作者，認識原生藝術的真與美，同時增進藝術經紀與企業的媒合，提升特殊藝術產業價值，創造藝術家與企業間的雙贏。

台灣身心障礙藝術發展協會成立於2009年12月，是一個為特殊族群在藝術創作上建造的舞台，讓世人可以透過作品了解到他們傑出的天賦和努力的成果。

協會並以「光的世界裡沒有黑暗」的概念，設立了一個實體展演的空間─「光之藝廊」，讓藝術成為身心障礙者與社會大眾間心靈交會的橋樑，為社會帶來愛與和諧。

經過十年來的耕耘努力，「光之藝廊」已然成為國內藝術市場中身心特殊藝術創作的領導者。

張麗莉在任期間，更致力於特殊藝術家的家庭關懷，除多次舉辦家長工作坊增進交流外，更舉辦兩次大型的藝術之旅，帶領藝術家及家人們前往參觀台灣歷史博物館、奇美博物館、牛耳藝術中心、桃米生態園區及台中歌劇院等藝文空間，透過多元的藝術體驗與刺激，提升藝術家的創作能量，也加深彼此情誼。

去年10月更在文化部文化資產園區盛大舉辦「光之藝廊第六屆創作獎聯展暨十周年成果展」，協會十年來的成績透過藝術家的創作與畫冊、文創品、活動照片及文字紀錄等，完整呈現給社會大眾，參觀人數突破5,000人次，廣受國內外觀眾的大力好評。

張麗莉近幾年持續透過自己的影響力，將「光之藝廊」介紹給各界人士；而接任的吳春山長年來一直投身於公益活動，曾擔任超過十數個公益組織的社長、會長及理事長，如今第一次擔任身心特殊藝術單位的理事長，日前還在臻品藝術中心舉辦攝影義賣個展，將所得全數捐贈光之藝廊。

藝術家 奇美博物館

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