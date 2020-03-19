Uber與皇冠大車隊攜手合作 恢復新竹營運服務

風城民眾們，即日起可以重新啟動 Uber App 叫車，享受安全、可靠、優質的行程體驗！Uber今（19）日宣布，再結盟一家多元化計程車隊合作夥伴 - 皇冠大車隊，並於3月18日起恢復新竹地區服務，初期以新竹市區、東區、及高鐵站附近區域為主，後續會逐步開展營運範圍，為需要穿梭風城的上下班通勤、商務會議、或是休閒的乘車需求而努力。

皇冠大車隊表示：「我們遵循交通部的指導以 Uber 科技提供App作為經營多元化計程車使用並取得桃竹苗地區派遣多元化計程車的相關執照。也很高興在優步小黃之後，擴大與 Uber 合作推動免裝表的多元化計程車模式，運用其科技更有效管理並派遣駕駛，相信能帶給車隊的駕駛更好的經濟效益，也藉由App許多的安全性和評價功能促進安全且優質的行程。

另外，我們也特別派專員在新竹駕駛服務中心服務有意願加入的駕駛，希望透過面對面的解說協助駕駛處理相關作業。」為了促進在新竹地區的良好使用經驗，營運初期服務範圍會集中新竹市區、擁有大量通勤與轉乘需求的新竹高鐵站，以及東區包含清華大學、交通大學、新竹科學園區等人潮往來密集區域。

Uber 持續深耕台灣，與多元化計程車隊合作，目前已經攜手QTaxi、中華正大車隊、中華大車隊、皇冠大車隊合作，讓基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中與高雄民眾能透過 Uber App 一鍵叫車的科技，享受安全、可靠、優質的乘車體驗。