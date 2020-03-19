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入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

福容線上食堂開賣 冠軍戰斧牛肉麵熱銷百萬

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
福容線上食堂開張，4月底前滿1,500元免運。福容/提供
福容線上食堂開張，4月底前滿1,500元免運。福容/提供

抗「疫」要吃飽也要吃好，不想出門沒關係，星級飯店餐飲送到家。福容大飯店精心打造福容線上食堂-「享福購」線上購物網站開賣了，第一批上線十多種餐點，包括曾經得到台北牛肉麵節冠軍的戰斧牛肉麵，一推出就熱銷上百萬。

福容大飯店廚藝總監阿基師表示，很多宅配冷凍食品解凍後美味失分，為了開發福容線上食堂餐點，阿基師特別和各分店主廚精心規劃，專注口味營養與烹調和諧，即使解凍也不失去原汁原味的鮮甜。

除了強調鮮食料理皆由飯店廚師親手製作，更大方送出限時限量100份的寶島三杯雞讓消費者免費品嚐。

福容線上食堂最受好評的「極黑戰斧牛肉麵」，是主廚鐘坤賜當年參加台北牛肉麵節榮獲冠軍的作品，才剛上線，單日訂購就高達1500組。

菜色方面，極黑戰斧牛肉麵精選美國牛肩排，搭配蕃茄與數十種配料，耗時六小時熬製而成的湯頭，；「蒜蓉椒麻豬柳」則是採用福容大飯店自製蒜蓉椒麻醬，加上主廚特調沙茶拌炒里肌肉條；「雨來菇珍珠薏仁」為養生料理，雨來菇又名草木耳，因連續雨後生長而成，又稱為上帝的眼淚，素食者也可享用；「寶島三杯雞」更是台式經典，用老薑與胡麻油爆香，雞肉鮮嫩以醬香提鮮；若想用湯品補身，推薦「薑黃百菇雞湯」，為最佳食補明星湯品。

今年正逢閏4月，習俗中，出嫁女兒要送豬腳給娘家父母添壽，也因此，福容線上食堂的豬腳禮盒最近也很搶手，每天銷量數十組。

另外，全新上線的福容線上食堂也推出開站好禮，即日起至4月30日止推出「購物優惠一二三」活動，優惠一:限時限量100份寶島懷舊三杯雞免費品嚐，3/25早上10點準時開放試吃名額，只要負擔冷凍運費就可宅配到家；優惠二:消費滿1,500元免運；優惠三:享福卡會員單筆消費

滿1,999元，輸入優惠折扣碼現折200元，另外贈養生美饌-雨來菇珍珠薏仁及紅果雙耳養生露各一份。

牛肉麵 養生 阿基師

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