業外進補 中電去年EPS1.94元、近十年新高
中電（1611）2019年每股純益（EPS）為1.94元，創近十年新高。中電董事會昨（18）日公告去年度每股擬配發1.2元現金股利，配發率超過六成，亦創近八年最高；按去年度平均股價9.81元來計算，殖利率高達12.23％。另，中電今年預計二次減資。
中電照明本業穩健，去年透過資源重整及製程改善，減少營業費用，提高獲利表現，全年稅後純益為8億元，年增10.82倍；EPS較前一年度的0.17元要高，減資及業外挹注是主因。業外方面，中電去年第三季辦理減資，隨後出售桃園龜山廠房及土地資產給英業達，處分利益約9億元，於第四季入帳。
中電18日公告去年度股利政策，還宣布將再進行減資，待五月底股東會通過，並獲主管機關核准後，另訂減資基準日。此次現金減資幅度為10%，預定削除3.59萬張股，屆時將退還部分股款給股東；減資後資本額將降至32.27億元。
中電表示，現階段中電資金充裕且營運穩健，因此擬採取減資措施調整資本結構，讓資金配置最佳化，並提升股東權益報酬率。
2020年至今，中電持續活化資產，一月公告處分台南樹谷園區土地，預計處分利益為2.82億元，每股貢獻度達0.79元，認列時間未定。面對照明市場競爭激烈，中電今年展望依舊審慎。公司稱將持續深耕廣耘通路，針對區域特性開發潛力市場；同時朝智慧照明市場發展，開發適應性機能智慧新商品，符合節能、環保、健康等複合機能新產品，提高營運動能。
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