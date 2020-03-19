業外進補 中電去年EPS1.94元、近十年新高

歷經數十年的經濟發展，我國已累積相當雄厚的產業競爭力，「MIT」在國際供應鏈上扮演著關鍵的角色。而近來全球經貿環境丕變，面對風起雲湧的變化以及各種貿易紛爭，台灣產業除了採取更加靈活的經營策略，並積極進行升級轉型外，亦應重視專利策略布局及實力累積。

2020-03-19 03:31