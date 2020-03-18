沃旭能源插旗日本 聯手東京電力推亞太離岸風電

沃旭能源今（18）日宣布正式進入日本市場，和日本最大電力公司東京電力（TEPCO）達成協議，成立合資公司Choshi Offshore Wind Farm K.K.，攜手在日本共同開發銚子（Choshi）離岸風電計畫。這也是沃旭在台灣設立亞太區總部後，持續積極佈局亞太市場、拓展離岸風電產業版圖的又一重要里程碑。

沃旭與東電於2019年1月簽署合作備忘錄，雙方承諾在離岸風電領域建立廣泛合作的策略夥伴關係。沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，期望把將近30年豐富的離岸風電專業經驗導入日本，為日本能源轉型做出貢獻。

他指出，當進入一個全新市場，他認為成功的關鍵就在於與在地夥伴建立緊密的合作關係。去年11月，沃旭能源與合資夥伴共同舉行台灣首座商業規模離岸風場 — 海洋風電離岸風場完工啟用典禮，也有信心結合沃旭能源在全球離岸風電產業卓越能力和豐富經驗，以及東電在地的專業優勢，有助於促進日本離岸風電產業發展和能源轉型，為不同市場量身打造離岸風電解決方案。

日本有超過七成的土地皆為山脈，有1億2千7百萬人口，其中三分之二皆居住在沿海都會地區，使得離岸風電成為日本非常理想的大規模本土再生能源的供給來源。日本政府也承諾增加再生能源建置目標並通過立法，進而選出大規模離岸風電開發特定區域，大大鼓舞了日本的離岸風電市場。在2018 年7月3日公布「第5次能源基本計畫」，日本提出以2030年達到10GW作為風力發電目標(陸域及離岸)，以貢獻並達成2030年再生能源占總發電量達22至24%的願景。

日本目前已選定未來可能在首次競標中參與的四個離岸風電特定區域，其中包括千葉縣銚子市，預計在2020下半年舉行離岸風電特定區域的首次競標。