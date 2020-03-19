連鎖效應／產官攜手 七招度過這疫關

新冠肺炎持續發燒，最糟的狀況已經出現，疫情無望在3月底前結束，隨著疫情期的延長，對於商業服務業而言，必須做好最壞的打算、持續備戰。影響絕對不會像SARS一樣，一季就過去！

繼協助業者爭取防疫專用口罩，台灣服務業發展協會參與由經濟部所召開的「內需型產業因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會」，由沈榮津部長主持，行政院政務委員龔明鑫列席，其中商業司李鎂司長與陳秘順副司長，站在產業抗疫、協助商業的最前線，正快速研擬相關協助措施。

緊隨航空、旅宿業之後，新冠疫情對於商業服務業所產生的影響與衝擊，無疑是巨大的，商業服務業直接面對營收減少的困境，受影響的程度，一般在兩到五成之間，個別嚴重者，甚至出現停業與倒閉。

商業服務業絕大多數為中小企業，現金儲備至多維持兩到三個月，營收減少彷若慢性殺手，正啃蝕著企業日漸短少的現金。但仍有許多企業堅持「四不」，即不減薪、不裁員、不放無薪假、不暫停營業，繼續咬牙苦撐，與同仁、廠商站在同一陣營，亟需支持。

商業服務業中規模較大的連鎖業者，甚至呼籲政府優先將資源用來搶救新創事業，優先保活、續命，維持創業、創新的產業動能。

面對這一場世界性的挑戰，政府與產業必須拿出行動，將紓困的資源真正送到企業手中，相關共度疫情難關的議題有七：

一、集中資源，讓更多企業續命：無論是600億，還是1,000億特別預算，應集中資源於疫情持續期，先續命保活，再談恢復期的振興。

二、政策勿傾斜，以受創重者優先：透過報稅資料評估企業受影響程度，分級給予紓困支持，中小企業、中大企業、商圈夜市都重要，切莫只給會哭的孩子。

三、防疫支持與重點獎勵：企業用於抗疫的投入，如：環境消毒、額溫槍、防疫用品、視訊會議…等，應列為減稅項目。對於「四不」企業給予獎勵措施。

四、政府帶頭示範降低產業成本：企業營收降低的同時，等於成本攀高，政府應帶頭示範，公部門商場、會展中心減租或延後使用，另研擬相關租稅減免或分期課徵，而近年不斷調升的基本工資應凍漲。

五、因應疫情需求，放寬環保法規：因防疫衝擊，消費者心理需求一次性餐具，因此相關環保法規應在疫情期適當放寬。另針對提供一對一服務的人員，應給予防疫口罩配給的支持。

六、虛實整合降低疫情衝擊：補助商業服務業加快虛實整合的腳步，應用電子商務與外送平台服務，進而補助業者自組外送平台與自建電子商務網站。

七、擴大內需為先，積極促進產業聯盟：全球疫情蔓延熾熱，歐美各國相繼宣布進入緊急時期，觀光客消費已不可期，唯有加強內需，組成產業聯盟，推動客源交流、顧客深耕等內需型行銷布局，方為正途。

誠如全國商業總會許舒博副理事長所言，疫情尚未過去，談振興、恢復言之過早，應亟思如何協助企業度過疫情難關、共同抗疫，才能切中需求。

以行動支持商業服務業面對新冠肺炎疫情挑戰，度過產業難關，政府必須抓對藥方！

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）