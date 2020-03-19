數位行銷／抗疫大作戰 行銷虛實並進

時序進入3月，原本是出遊的好時節。如今卻因為疫情肆虐的緣故，弄得大家人心惶惶。一般民眾固然可以盡量少出門，但商家又該如何透過虛實整合行銷來增進業績呢？

受到疫情蔓延的影響，諸如世界行動通訊大會、Facebook F8開發者大會、Google I/O與日內瓦車展等大型活動都停辦了！這一連串舉動除了給主辦單位和與會人士帶來諸多不便，自然也嚴重影響收益。

最近美國西南偏南藝術節（SXSW）宣布停辦，主辦城市奧斯丁首當其衝，不僅損失百億臺幣的經濟效益，連帶使得原本將在「Taiwan Beats台灣之夜」登台演出的七組本土樂團也受到波及！

根據Winterberry Group的調查，原本今年美國的廣告行銷支出可望增加3,900億美元，比2019年成長7％。其中，支出的57％將用於實體通路，也就是電視、體驗活動和電子郵件行銷等。無奈受到疫情影響，各種活動、慶典的規模縮減，也將使得商家的行銷主力又轉移到數位通路上。

有鑑於此，許多知名品牌開始思考如何虛實整合行銷？好比近年來非常火紅的電子遊戲「Fortnite」，因為提供極致的使用體驗，所以同時上線的玩家高達300多萬人，全球玩家總人數更即將突破5,000萬人，幾乎不受這波疫情的影響。

速食龍頭麥當勞除積極開發新餐點，最近也加速部署虛實整合。舉例來說，他們和迪士尼旗下的happymeal.com合作，讓家長可以上網下載著色本和遊戲，讓小朋友可以上網互動，延續歡樂氣氛。

而網路大廠思科最近也宣布，免費提供Webex雲端會議服務，不僅解鎖時間限制，同時可以讓最多100人同時與會，讓企業、學校都可使用，度過這波難關。

此外，日本集英社也表示因應國中小停課，決議自即日起將人氣漫畫《航海王（ONE PIECE）》的前60集內容免費開放閱讀至4月5日。既可維持旗下產品聲量，又能讓粉絲獲得滿足，可謂雙贏。

眾所周知，影響行銷的成敗關鍵甚多，可以從宏觀與微觀等角度切入探討。以新冠肺炎疫情來說，固然是不可控制的外部因素，但若能結合有效的虛實整合行銷方案，當可望順利轉型並度過危機。

（作者是內容駭客與寫作酷網站創辦人）