智慧經營／強化競爭力 4R戰略拚永續經營

面板產業逢逆風的挑戰，友達光電積極朝向「以面板為核心元件的智慧物聯方案商（AIoT solution provider）」轉型。友達永續長古秀華在其間扮演關鍵性的角色，她並採行「4R One Team戰術」，讓HR、CSR、PR及IR整合，發揮更強大的戰鬥力，推動永續發展轉型。

發揮員工潛能

古秀華於2004年加入友達光電擔任龍潭廠人力資源部經理，其後歷任人力資源策略處處長、人力資源總處協理，2013年升任人力資源中心副總經理。2018年友達董事長彭双浪新創設永續發展總部，由古秀華出任首位「永續長」職務。

古秀華經常被問到：人力資源 （HR）的下一步是什麼？她指出，HR思考的是整體企業的永續，不論是找到好人才、激勵或是留住人才，都是為了企業能更永續發展。而驅動員工的潛能，便須從社會關懷開始做起，這也是許多公司做企業社會責任（CSR）的開端。

古秀華分享經驗指出，CSR應該審視的根源在於：企業是不是友善職場？讓員工願意認同公司、願意付出。

善盡社會責任

企業要經營得好，讓人才願意留下來，兼顧到員工們的「身」、「心」與「靈」，個個都看到自己的價值。再由企業提供一個平台，讓員工在平台上，發揮熱情與能力去做社會公益。

而「身」的眼見（即五感），是指企業提供讓員工愉悅工作的環境，並感受到被平等對待。同時，友善職場還必須包括提供安全文化的環境，古秀華進一步解釋，安全文化的ABC是：Awareness（意識）、Behavior（行為）及Culture（文化），包括企業、員工及產業在觀念上吻合，且行為一致。

至於如何照顧到員工的「靈」？古秀華說，企業要讓員工體認自己生命的價值，讓員工有付出的機會、懷抱感恩的心。

友達舉辦生活饗宴活動，會邀請外界對生命堅持熱情的講師，來分享的生命故事，串連起彼此共同的話題，驅動出熱情來。

員工選擇企業考量的是：薪酬、環境、願景、還是產業的未來？產業環境起起伏伏，永遠比較不完。古秀華說，其實都是多面向擇的結果。關懷員工的「靈」，則是要讓他看清自己的「不一樣」。

成立志工平台

友達光電成立的「CSR的志工平台」，分為教育、愛心、文化及綠色志工四類，讓員工的愛心有出口，當看見有人比自己更需要，才會感恩與惜福。

環境安全指是否有完善的管理體系，最好的方法是經常舉行演練。

古秀華舉例指出，在友達，一年有上百場的緊急應變演練。友達還有「摘星計畫」，將勞基法規定五年一次的健康檢查縮短為兩年一次，當被主管「點星星」後，友達「維力中心」的護理人員便會展開與同仁的「健康晤談」，協助其改善身心健康。也從員工進出廠區的刷卡資訊，了解其是否工時過長，列入追蹤名單。

古秀華說，以上便是從HR做到CSR，進入永續的組織。而CSR須包涵的三個面向同步運作。E環境面：不會因氣候變遷影響原物料供應而波企業的營運。S社會面：產品是否對人類有經濟價值。G公司治理：確保企業永續的重要項目。

接下來，要把CSR以品牌做出來，便需要PR（公共關係）的團隊加入，當上述三個R都做到後，才能讓投資人或是投資機構（IR），看見這企業願意花時間及資源在公司治理、環境面向及社會面向，三面向完整呈現給投資機構。

古秀華強調，「4R One Team」的策略，這與企業短期是否獲利無關，而是關乎企業長期經營對環境的影響，對人類的照護，及對員工的平衡關懷。