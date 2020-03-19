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好書導讀／厚植智財實力 為產業升級做後盾

經濟日報 / 羅達生（經濟部技術處處長）

歷經數十年的經濟發展，我國已累積相當雄厚的產業競爭力，「MIT」在國際供應鏈上扮演著關鍵的角色。而近來全球經貿環境丕變，面對風起雲湧的變化以及各種貿易紛爭，台灣產業除了採取更加靈活的經營策略，並積極進行升級轉型外，亦應重視專利策略布局及實力累積。

專利不僅是企業競爭商場的籌碼，在進行產品技術研發方向決策時，透過專利地圖的分析，更可掌握國際大廠專利布局， 進而預測整體產業未來發展趨勢，也能藉由審視研發方向的投入與全球專利發展的落差，進行滾動式修正，確保每一項研發資源都用在刀口上；對政府而言，專利權不只是企業競爭的利器，更是國與國之間貿易實力的展現，必須重視。

為促進國內產業持續蘊蓄創新研發能量，經濟部藉由科技專案之執行，鼓勵法人研究機構耕耘重點產業領域，進行下世代技術及專利布局，積極推動智財之組合應用策略，將研發成果推廣至產業界，以協助我國企業強化研發與創新能力。

這本專利特刊就是工研院精選過去推動智財布局及組合應用來協助國內廠商發展的典範案例，從國際合作、訴訟維權、企業投資／新創募資、輔助研發決策方向等多方位應用方式，分享工研院如何善用科專研發成果，為國內產業帶來實質貢獻及效益。此外，工研院也將其擁有的上萬件專利，以各種模式將重要技術及其應用展現出來，十分方便企業的評估與引用，相當值得一讀。

智慧財產權已成為衡量一國科技實力的重要指標，也是社會及產業發展的驅動力。經濟部持續投入科技專案資源支持法人研究機構進行產業科技研究開發，也期許產業界善用工研院等法人研究機構豐沛的技術涵量及智慧財產，不僅可協助台灣企業於全球市場取得競爭優勢，更可發揮專利布局的影響力，協助廠商結合商業策略，成為台灣產業升級轉型的最佳後盾。

（作者是經濟部技術處處長，摘自《專利這樣做，商機拿到手》一書）

工研院 經濟部 智慧財產權

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